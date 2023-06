Fondazione CRS: in giugno via all'operatività del nuovo CdA

In continuità con le precedenti gestioni, nel prossimo quadriennio le linee programmatiche del nuovo organo esecutivo, che costituiscono la guida strategica ed operativa della Fondazione, saranno incentrate sulla valorizzazione delle potenzialità del territorio Saluzzese, con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo economico, al miglioramento della qualità della vita, alle iniziative di utilità sociale.



Le azioni del Consiglio saranno orientate a promuovere il ruolo della Fondazione come catalizzatore delle iniziative messe in atto per il bene comune e per la promozione di uno sviluppo sostenibile, incentivando e sostenendo la crescita di un’identità comunitaria condivisa tra i molteplici attori operanti in tutto il territorio saluzzese, nella piena convinzione che solo tramite progetti integrati si possano avviare processi virtuosi di abbattimento delle disuguaglianze sociali, delle forme di esclusione, delle vulnerabilità conseguenti alle nuove forme di povertà. La Fondazione consoliderà il ruolo di ente fortemente inserito ed operativo nella dimensione locale, promuovendo attività che possano favorire lo scambio di idee e progetti fra le istituzioni pubbliche, le associazioni, le unioni montane, le imprese e i cittadini.



Il riconoscimento del dialogo con il territorio come principio di riferimento operativo è in piena continuità con l'azione svolta dal precedente Consiglio che nel 2021 aveva formalizzato rapporti di collaborazione con Istituzioni ed Enti di area vasta (Diocesi di Saluzzo e Parco del Monviso) e con Istituzioni ed Enti pubblici locali (Associazione Octavia e Comune di Saluzzo), per l’avvio di una progettazione propria condivisa.



Nell’ambito del processo di ripartizione delle risorse finanziarie che saranno erogate su tutto il territorio saluzzese, il Consiglio sta definendo un adeguato ed efficiente modello operativo di valutazione finalizzato a migliorare, in fase istruttoria, l’identificazione dei bisogni e del rapporto costi/benefici, in relazione sia ai progetti proposti da Terzi, tramite il Bando Generale, sia ai progetti realizzati direttamente dalla Fondazione.



L’attività deliberativa per l’accoglimento delle richieste, pervenute tramite la piattaforma online, sarà avviata a partire dal prossimo 30 giugno.