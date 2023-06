Il diritto alla salute e lo stato della sanità pubblica: un incontro a Cuneo

Mercoledì 5 luglio, alle ore 21 nella sala polivalente del Cdt di Largo Barale 1 in Cuneo, si svolgerà un’assemblea pubblica dal titolo “Sana e robusta Costituzione. Rigenerare le istituzioni attuando la Costituzione: la Sanità pubblica (Art. 32)”.

Alla serata, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, dal presidio cuneese di Libera e dal comitato “Vivere la Costituzione”, parteciperanno Corrado Camilla, già medico di famiglia, promotore dell’esperienza innovativa del Presidio territoriale della Valle Stura e della sperimentazione “Gruppo di cure primarie”; Giovanni Damiano, presidente dell’associazione Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo; Ugo Sturlese, già direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo, e Luciana Toselli, già presidente del Consorzio socio-assistenziale del Cuneese.

La serata sarà dedicata alla memoria di Amedeo Damiano, padre di Giovanni, già presidente dell’USSL 63 di Saluzzo, vittima di un agguato mafioso nel 1987 per il suo impegno in difesa della Sanità pubblica.

“L’intento della serata è quello di riflettere sullo stato della Sanità pubblica e sulle prospettive che la attendono, sollevando l’attenzione sui rischi che corre”, dicono gli organizzatori dell’iniziativa.

“Si vuole però anche sollecitare una mobilitazione per presidiare la solidità di quello che è uno dei capisaldi dell’architettura costituzionale del nostro Paese. Qualcuno ha dato la vita per il bene di tutti: cosa siamo disposti a dare noi per assicurare a tutti, anche ai più poveri, prevenzione e cure gratuite, evitando lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale?”.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Info al 349.1934153.