Saluzzo: Luigi Fassino è il nuovo presidente della sezione locale del Rotary

"Sono molto fortunato di avere la possibilità di poter essere nuovamente il Presidente del Rotary Club di Saluzzo, il più bel Club Rotary che esista!”- le parole di Luigi Fassino, nuovo presidente Rotary Saluzzo, già presidente nell’anno dal 2020 - 2021, allora eletto da remoto per le norme anticontagio Covid.

Questa volta, al centro del chiostro della Chiesa di San Giovanni, l’acclamazione di soci ed amici è stata dal vivo, dopo aver ricevuto il collare “presidenziale” e la spilla del ruolo dal past president Gianfranco Devalle.

Per Devalle, il nuovo presidente, classe 1971, agente immobiliare della Fassino Immobiliare di Saluzzo di piazza Vineis, sposato con Simona Bellino, insegnante, padre di Giulia, nonno di Caterina, ha chiesto l’applauso di tutti. “Questa è la sera per festeggiare Gianfranco che è un vero Presidente rotariano: lo ringrazio per lo straordinario impegno durante tutto il suo anno, per avermi spesso coinvolto nelle sue decisioni e per avermi consegnato un club strepitoso”.

Lungo l’elenco di iniziative del past president su quattro grandi capitoli: missioni umanitarie, salute, ambiente e cultura, in un programma di serate con eminenti esperti ed eventi: dal filmato Start the music, stop the war” ai confronti sul tema della salute ambientale, della prevenzione oncologica, della solidarietà verso il popolo ucraino con la missione Kyra, ai fondi per la scuola, a "Casa Rotary". Un progetto di accoglienza triennale che il nuovo presidente continuerà, così come il presidente incoming Silvio Tavella.

Tra gli ultimi atti di Devalle al vertice del club, la consegna a Romina Depetris “insostituibile segretaria” della Paul Harris, il più alto riconoscimento rotariano. Come la consegna dell’attestato di merito e Paul Harris alla memoria del past president avvocato Gian Mario Civallero deceduto lo scorso anno. "Aveva fatto parte del Rotary dal ’75 , due volte presidente, vero rotariano" le parole contenute nel ricordo di Devalle alla presenza della vedova Gina Bersezio.

Nella stessa cornice di San Giovanni, dove si è svolta la cena di chiusura dell’anno sociale (catering Interno 2) è avvenuta la consegna dei premi del concorso letterario "Margherita De Foix e il Marchesato", lanciato dal Rotarac Monviso, presieduto da Luca Madala.

Finalità dell’iniziativa, proseguita per un anno, "quella di mettere al centro la creatività dei giovani studenti delle Superiori di Saluzzo, nella stesura di un testo letterario inspirato alla Marchesa, stimolando interesse per cultura , arte e storia locale", ha ricordato il giovane presidente.

I tre scritti selezionati sono stati quelli di Benedetta Palmi dell’istituto Denina- “La Perla del Marchesato”, genere storico/narrativa, di Marta Botta del liceo Bodoni- “Una Marchesa, una Donna, una Madre”, testo di genere giallo e di Michela Palmi del Soleri Bertoni: “Un salto nel passato”, fantasy.

Tra i tanti grazie del presidente uscente Devalle e i numerosi ringraziamenti diretti a lui per l’anno cartico di iniziative, si è chiusa la serata con l’appuntamento alla nuova conviviale, presieduta da Fassino, dove verrà formalizzato pubblicamente il nuovo organigramma del sodalizio saluzzese, aperto nel 1956 che conta ad oggi oltre una settantina di soci.