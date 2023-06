Pian Munè di Paesana: Concerto di Ferragosto si, no, forse…

Il tradizionale Concerto di Ferragosto della Rai dovrebbe tornare a Paesana nella suggestiva località turistica di Pian Munè al cospetto del Monviso. Questo lo sanno ormai tutti.

Ma scriviamo "dovrebbe", al condizionale, perché nella giornata di oggi la televisione di Stato è sul posto per l’ennesimo sopralluogo. La location sembrerebbe infatti non incontrare i favori dei tecnici Rai. Un accordo lo si troverà, tenuto anche conto che il Comune non è intenzionato ad abbandonare l’organizzazione ad altri.

Per intanto Pian Munè sta lavorando per essere pronta a reggere l’urto con le migliaia di persone che prenderanno d’assalto la conca di Pian Croesio.

In attesa che vengano diffusi tutti i dettagli su come raggiungere la località da parte degli organizzatori, la stazione di Pian Munè ha già fatto sapere la formula per chi al concerto non volete assolutamente mancare e al quale vuole arrivare organizzato. Ma anche per le agenzie di viaggio che vogliono organizzare i pullman con le partenze strategiche, per arrivare all'evento senza code.

La formula prevede:

SEGGIOVIA

La corsa di andata e ritorno sulla seggiovia con passaggio prioritario (4 persone ogni 2 non prenotati), costerà 10 euro.

PRANZO AL CONCERTO

Si pagherà 15 euro un vassoio completo per un pranzo tipico da gustare sul luogo del concerto. L’inizio del servizio è previsto alle 11 per chi vuole pranzare prima del concerto, ma sarà possibile consumare il pranzo anche durante o dopo il concerto.

PRENOTAZIONE AGENZIE VIAGGIO

direzione@pianmune.it

PRENOTAZIONE PRIVATI

Via WhatsApp al numero 328/69.25.406