A Saluzzo la Fluo Night: braccialetti flou ai partecipanti all’evento Freequence

Dopo il grande successo di venerdi scorso, ritorna questo venerdi 30 giugno Freequence, evento organizzato dal Ccn Saluzzo in collaborazione con la Fondazione Bertoni e il Comune di Saluzzo, una serata da trascorrere tra aperitivi, musica, arte e cibo nel cuore della città.

Saranno presenti 15 postazioni musicali in contemporanea, con dj set e musica dal vivo,arte e animazione per bambini.

Oltre ai "live painting", con i quadri dipinti in diretta, ci saranno su corso Italia i giochi in legno per i bambini e i truccabimbi.

Grande novità di questo appuntamento sarà la "Fluo night" con gadget omaggio a tutti i partecipanti.