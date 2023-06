Che impresa! Alessia e Alex, 6 e 10 anni, scalano Rocca la Meja

Domenica 25 giugno Rocca la Meja, tra le più caratteristiche montagne delle Alpi Cozie, è stata meta di una grande impresa per due piccoli valmairesi.

Loro sono i cugini Alessia Poetto di Cartignano e Alex Atria di San Damiano Macra, rispettivamente 6 e 10 anni. Un legame unico tra i due, la passione per la natura e lo sport, nonché la grande tenacia.

Accompagnati dai genitori (Stefania Atria e Mauro Poetto mamma e papà di Alessia / Silvia Bosio e Mattia Atria mamma e papà di Alex) domenica non hanno soltanto compiuto un qualcosa di assolutamente incredibile, ma sperimentato la preziosità del legame tra esseri umani e con la natura.

Di un percorso tortuoso come a volte la vita, fatto di canaloni e punti di sola arrampicata, la forza che irrompe, non fa rimanere fermi e spinge oltre le paure. Così il coraggio e la straordinaria bellezza. Muniti di caschetto, Alessia e Alex sono partiti. Hanno compiuto il percorso (andata e ritorno) in sole due ore e mezza.

“È un legame incredibile quello che c’è tra i nostri figli - raccontano i genitori - sono abituati da sempre a trascorrere molto tempo insieme ed a contatto con la natura. Da genitori crediamo sia davvero importante. Entrambi poi praticano arrampicata ed altri sport. Domenica è stato incredibile, vedere i loro occhi felici è stata per noi un’emozione immensa”.

2.840 m di pura adrenalina e fotografie di ricordo. Ad attendere alla partenza Alessia e Alex c’era una sostenitrice molto speciale: la signora Cristina Casagrande, la loro amatissima nonna.