A Pontechianale appuntamento con l'Abbecedario occitano

Sabato 8 luglio 2023 alle ore 15 a Pontechianale, presso la Missione dei Cappuccini di Borgata Chianale, l’esperta di letteratura per l’infanzia Caterina Ramonda presenta, in un appuntamento gratuito della durata di un’ora rivolto a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni, ma anche ad adulti curiosi e interessati, l’Abbecedario occitano, progetto editoriale ideato e sostenuto dall’Unione Montana Valle Stura e pubblicato dall’associazione La Cevitou.

Il libro rappresenta un invito a conoscere il territorio delle vallate occitane italiane e la lingua attraverso ventuno parole, ciascuna delle quali è una chiave che apre porte per avanzare nella scoperta. Grazie all’Abbecedario, nel quale i testi di Caterina Ramonda sono accompagnati dalle illustrazioni originali di Marco Paschetta, ci si può poi mettere in viaggio per scoprire dal vivo, tra una valle e l’altra, le particolarità e le curiosità di una lingua e del paesaggio in cui si è sviluppata e conservata.

Nel corso del laboratorio i partecipanti saranno accompagnati in un divertente e sempre nuovo viaggio tra cibi, creature fantastiche, alberi e mestieri del mondo occitano per creare il proprio abbecedario personale. L’evento è organizzato dall’Unione Montana Valle Varaita in collaborazione con Espaci Occitan. Per informazioni e prenotazioni, facoltative ma gradite, ci si può rivolgere all'Ufficio turistico di valle (tel. 0175.978321, e-mail info@unionevallevaraita.it) entro le ore 13 di venerdì 7 luglio.

L’appuntamento è il quinto del calendario di attività per bambini “Tot en Òc”, che prevede per tutto il 2023 attività ludiche e culturali in occitano per bambini e famiglie ed è ideato da Espaci Occitan per conto dell’Unione Montana Valle Varaita nell’ambito del Progetto “Legge 482/99 - La lenga per deman, edizione 2021”. Il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie grazie ai fondi della Legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Durante l’estate sono in programma altri due appuntamenti della rassegna. Sabato 29 luglio alle ore 16 a Casteldelfino, presso il Centro Sportivo Polifunzionale, Rosella Pellerino legge e propone una videoanimazione sul tema di “L’òme que plantava d’arbols” (L’uomo che piantava gli alberi), racconto capolavoro di Jean Giono. Giovedì 24 agosto alle ore 15 a Bellino, presso il Museo del Tempo e delle Meridiane, Rosella Pellerino propone un divertente Karaoke occitano con tante canzoni della tradizione occitana grazie alle quali sarà possibile apprendere i nomi occitani di animali, luoghi e parti del corpo.