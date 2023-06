Gli Alien Cut aprono le danze alla Sagra della Costina di Bricherasio

Sono richiesti per numerosi dj-set nei club italiani ed internazionali: gli Alien Cut sabato 1 luglio saranno a Bricherasio per aprire il programma degli spettacoli musicali della Sagra della Costina che si svolgerà dal 1° al 4 luglio.

Il team italiano di musica dance suonerà a partire dalle 21 nell’area allestita alla sede della Pro loco in piazza don Vittorio Morero 4, come speciale guest del dj-set di Matteo Dianti. “Parte così, con una ‘serata giovani’, il programma degli spettacoli musicali pianificato in modo da soddisfare diverse generazioni di pubblico” afferma Alberto Godino, presidente della Pro loco, associazione che organizza la Sagra. La sera successiva, domenica 2 luglio, si potrà mangiare sulle note del Divina show, a cui seguirà il dj-set con Dianti fino a tarda notte. Con l’inizio della settimana, invece, partiranno le serate dedicate al liscio con l’orchestra Aurelio Seimandi che suonerà lunedì 3 e l’orchestra I Roeri che farà ballare il pubblico martedì 4. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e accompagnati fino a tardi dal servizio bar.

Ciò che contraddistingue da sempre la Sagra bricherasiese, oltre alla musica, sono le costine alla griglia e i piatti tipici preparati dalla Pro loco e che si possono gustare sotto i tendoni montati nei prati adiacenti la sede dell’associazione: “La nostra scelta è di consentire al pubblico di cenare comodamente continuando ad offrire il servizio al tavolo, garantito dai numerosi volontari che si alterneranno nelle quattro serate – afferma Godino –. Proprio per migliorare ulteriormente il comfort quest’anno abbiamo ampliato gli spazi: riusciremo ad ospitare circa 350 persone”.

Alla Sagra della Costina domenica 2 luglio si potrà anche pranzare e verrà sempre garantita la possibilità di portare a casa la carne alla griglia d’asporto.

Per informazioni: 340 5842326.