Il progetto Hinc arriva in Valle Grana dando vita agli affreschi di due beni storici

Il progetto hinc [heritage is the new cult] è un’iniziativa dell’associazione noau | officina culturale, da anni attiva nello sviluppo di strategie di valorizzazione del patrimonio, ideata con l’obiettivo di ampliare la conoscenza e la fruizione di beni culturali di pregio storico-artistico ma esterni ai maggiori flussi turistici attraverso l’uso di strumenti tecnologici e linguaggi narrativi orientati verso le nuove generazioni.



Dopo una prima applicazione sperimentale realizzata nel 2021 nella chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì, il progetto fa ora tappa in valle Grana, con protagonisti due beni storici presenti sul territorio di Valgrana, la chiesa di Santa Maria della Valle e la cappella dei Santi Mauro e Bernardo. La prima fu la chiesa della più grande comunità di monaci della valle Grana attorno all’anno 1100 e conserva affreschi tre, quattro e cinquecenteschi; la seconda, sulla strada che porta a Montemale, ha splendidi affreschi del XV secolo di Pietro da Saluzzo.



La nuova applicazione ha portato all’inserimento dei due beni sulla piattaforma www.hinc.info, fruibile da smartphone, tablet o pc, che permette di andare alla scoperta di ognuno di essi attraverso tre moduli narrativi digitali. Il primo è un video introduttivo sul contesto, le vicende storiche e le trasformazioni architettoniche del bene, il secondo una visita guidata virtuale e interattiva che, grazie alle video-animazioni che permettono agli affreschi di “prendere vita”, illustra la storia del bene e degli artisti che l’hanno decorato, il terzo un gioco interattivo in cui le animazioni digitali sono intervallate da domande e giochi didattici incentrati su un argomento specifico. I contenuti e la piattaforma sono fruibili in italiano, inglese e francese e sono stati curati e sviluppati dal team creativo formato dalle professioniste Alice Gallouin e Ambra Dalmasso.



Per presentare le due nuove applicazioni, grazie alla collaborazione con l’associazione La Cevitou – Ecomuseo Terra del Castelmagno, sono in programma due passeggiate guidate nei mesi di luglio e agosto, in orario preserale e accompagnate da momenti conviviali e culturali; disponibile servizio navetta per il rientro al punto di partenza. Gli eventi sono gratuiti (eccetto le cene, facoltative) su prenotazione obbligatoria entro due giorni prima ai seguenti contatti: expa.terradelcastelmagno@gmail.com, tel. 334.5336868 (Noemi). Si inizia venerdì 7 luglio con ritrovo alle ore 18 presso la chiesa di Santa Maria della Valle a Valgrana, dove dopo una breve presentazione del progetto si partirà per una passeggiata guidata di circa due ore che raggiungerà la cappella dei Santi Mauro e Bernardo, dove si ammireranno le nuove animazioni di hinc (è necessario essere dotati del proprio smartphone; si consiglia l’uso di auricolari). A seguire chi lo desidera potrà proseguire verso il bar L’Ambaradan per la cena, a carico dei partecipanti e su prenotazione.



Mercoledì 9 agosto si andrà alla scoperta di alcuni beni storici di Valgrana, quali l’Ospizio della Trinità e la Cappella Veja grazie alla passeggiata guidata di circa due ore con partenza dalla cappella dei Santi Bernardo e Mauro. Possibilità di box cena a cura di Atelier Mal’Erba e, a seguire, concerto presso il cortile della sede dell’associazione culturale KinoKinino a Valgrana organizzato dalla proloco di Valgrana con il Comune di Valgrana e la Società dei Concerti di Finale Ligure. La serata fa parte del programma "Sur le fil", a cavallo tra classica e jazz, inserito nella rassegna "Teatro in cortile...e non solo 2023".



Hinc è un progetto di noau | officina culturale con il contributo di Fondazione CRC - bando Patrimonio culturale – e del Rotary Club Cuneo 1925, in partnership con l’Associazione La Cevitou – Ecomuseo Terra del Castelmagno, la Parrocchia di San Martino – Unità pastorale Alta Valle Grana e l’Alliance Française di Cuneo, con la collaborazione del Laboratorio di Ricerca Storica della Valle Grana, il patrocinio del Comune di Valgrana, dell’Unione Montana Valle Grana e dell’ATL del Cuneese.