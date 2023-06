Passeggiata al Monte Pigna con le Acli

Il gruppo di Montagna Terapia dell’ASL di Cuneo, in collaborazione con l’US Acli del Cuneese, promuove una passeggiata per tutti per scoprire come sia facile vivere una avventura a pochi chilometri da casa senza per forza scalare un 8000 metri. Mercoledì 5 luglio si propone una passeggiata verso il Monte Pigna con ritrovo alle 14,30 presso il Centro Equestre “La Canunia” di Lurisia Terme. Una breve visita al centro e poi la passeggiata fino al Monte Pigna.

Il presidente US ACLI di Cuneo Attilio Degioanni dichiara: “La camminata è aperta a tutti e l'obiettivo US ACLI è dare la giusta importanza alla montagna che aiuta e mette al centro la persona. Durante la passeggiata verranno letti dei brani dal gruppo di Montagna terapia che evidenziano nelle sue sfaccettature la montagna che aiuta”.

L’attività è inserita all’interno del festival “Nuovi Mondi”, nato da una idea dell’associazione culturale Kosmoki e del Comune di Valloriate. Il Nuovi Mondi intende porsi nel panorama piemontese e italiano come un evento internazionale dedicato alla montagna che si svolge in montagna. L’obiettivo è saper parlare di montagna portando ospiti e pubblico a viverla, cercando la collaborazione fondamentale di tutta una valle e di un territorio intero come quello delle Terre del Monviso.

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito www.nuovimondifestival.it inquadrando il qcode presente sulla locandina e compilare il form.