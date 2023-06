Paesana è ufficialmente senza una Pro Loco. O meglio, “Paesana una Pro Loco c’è l’ha ancora, ma soltanto più sulla carta”, per usare le parole del sindaco Emanuele Vaudano, sentito ieri sera al telefono.

Dopo alcune annate trascorse in modo piuttosto impalpabile, evidentemente il massimo ente organizzativo del paese ha preso atto delle tante zoppie accusate in questi anni di mancata penetrazione nella cittadinanza e si è finalmente arreso.

Le voci di quanto stesse per accadere si sono rincorse per mesi a ogni inizio di stagione estiva. A dare loro corpo, quest’anno, il volantino della prossima Festa Patronale di San Giuseppe, che annuncia come a farsi carico dell’organizzazione dell’evento saranno quest’anno il Comune e l’Alma Eventi e Spettacoli, che già hanno pronta la scaletta delle quattro serate di festa.

Ancora il sindaco Vaudano: “Si, ci siamo rivolti a loro per non ritrovarci spiazzati all’ultimo dopo aver capito che la Pro Loco non sarebbe stata in grado di organizzare eventi di un certo qual livello. L’Alma si occuperà anche dell’altra Festa Patronale, quella di San Bernardo, la penultima domenica di agosto”.

Per tutto il resto scenderà in campo la fantasia organizzativa del Parco “La foglia”, con le sue tante serate musicali ed eno-gastronomiche.

Il punto interrogativo riguarda al momento l’organizzazione della “Strapaesana”, la classicissima del podismo provinciale del secondo sabato d’agosto. Perché se la parte agonistica dovrebbe venire affidata all’US Sanfront, resta ancora da capire chi si occuperà della faticosissima parte non competitiva, con annessa raccolta dei premi a sorteggio.

Poi bisognerà in qualche modo formare un nuovo gruppo di persone con voglia di fare e tanta passione. Ingredienti senza i quali, è dimostrato, non si va da nessuna parte.