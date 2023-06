Ristrutturazione di Casa Raseri a Racconigi, consegnati i lavori alla ditta appaltatrice

Consegnati ieri, giovedì 29 giugno, alla ditta appaltatrice Edilgamma di Carmagnola i lavori per la ristrutturazione di "Casa Raseri", in via Vittorio Emanuele III a Racconigi, stabile adibito ad edilizia convenzionata con 6 alloggi gestiti dall’Atc (Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud).