Buon compleanno CSV di Cuneo! Macagno: "Vent'anni da festeggiare insieme"

Nel 2003 nasceva il CSV di Cuneo (Centro di Servizio per il Volontariato) gestito da Società Solidale, fortemente voluto dalle associazioni allora riunite nella Consulta Provinciale del Volontariato per avere anche in provincia di Cuneo un punto di riferimento a sostegno del prezioso operato dei volontari.



Quest’anno il CSV Cuneo compie 20 anni! "Compiamo 20 anni, Insieme": perché il CSV è gestito dalle associazioni socie di Società Solidale ETS, coinvolge molte altre associazioni nell’erogazione dei servizi e collabora con istituzioni e altri soggetti pubblici/privati a favore del territorio e del Terzo Settore.



Per festeggiare in maniera adeguata questo importante traguardo raggiunto insieme a tutti i volontari, i cittadini, le istituzioni e quanti nel corso dei 20 anni hanno conosciuto il CSV, Società Solidale ETS ha pensato di organizzare una serie di eventi diffusi nella provincia, rivolti alle associazioni ed alla cittadinanza tutta, al fine di celebrare l’importante opera dei volontari (donando loro un momento di svago) e avvicinare nuove persone al mondo del terzo settore.



Il programma è ricco di eventi: un viaggio da luglio (in collaborazione con soggetti diversi all’interno di manifestazioni estive cittadine) a dicembre che comprenderà momenti di musica dal vivo, spettacoli teatrali, spettacoli circensi e altro ancora. I festeggiamenti si concluderanno con l’evento di Cuneo il 2 dicembre (a ridosso della giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre): un convegno provinciale durante il quale i volontari e la cittadinanza avranno modo di riflettere e discutere del futuro del volontariato provinciale con i maggiori stakeholder della provincia legati al mondo del terzo settore.



Dichiara il Presidente del CSV Cuneo Massimo Maria Macagno: "E’ un momento importante per il nostro Centro di Servizio e per le Associazioni, i volontari, gli enti e gli istituzioni che hanno accompagnato questo ricco percorso ventennale durante il quale abbiamo cercato di dare valore alle attività, ai progetti, alle idee dei volontari e delle associazioni che operano a favore di tutta la nostra comunità. Con questa ricorrenza vogliamo celebrare l'importante opera dei volontari, avvicinare la cittadinanza al mondo del terzo settore ma anche segnare un giro di boa per l'inizio di una nuova stagione in cui il CSV (secondo il mandato della Riforma del Terzo Settore) sarà sempre più agenzia di sviluppo del volontariato del territorio, lavorando per una sempre più efficace promozione del volontariato e per la crescita di tutte le forme di impegno sociale gratuito nel nostro territorio provinciale".