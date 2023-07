A Casteldelfino arriva la "Libreria di montagna": l'inaugurazione sabato 8 luglio

La nuova libreria sarà inaugurata sabato 8 luglio alle ore 17in Via Pontechianale n.31 nel fabbricato ex Centro Escartouns nel cuore del centro storico del Capoluogo. Aprire, di questi tempi, una libreria in montagna è un gesto coraggioso, in un momento di difficoltà per l’editoria: ci ha pensato Paolo Fusta, titolare della omonima casa editrice indipendente con sede a Saluzzo, che non a caso ha scelto Casteldelfino per il nuovo book shop.



“Abbiamo pensato a Casteldelfino” dichiara Paolo Fusta “perché proprio da questo paese sono partite le prime spedizioni che salirono verso la vetta del Monviso. Tra le tante, da ricordare la prima salita femminile al Monviso che avvenne nel 1864 con Alessandra Boarelli e Cecilia Fillia”.



Ma le novità non finiscono qua: il nuovo locale punta ad essere un luogo di incontro per i turisti che frequentano la valle, organizzando attività culturali e presentazioni.



La collaborazione tra il Comune di Casteldelfino e Fusta Editore vuole portare l’editoria di settore direttamente in quota per promuovere il lavoro in montagna e diffondere la conoscenza di queste tematiche dove gli appassionati tendono a cercare una guida per frequentare i monti consapevolmente. Inoltre, nel catalogo della casa editrice, non mancano libri dedicati allo sport, alle tradizioni popolari, al benessere e ai racconti delle persone, per narrare storie da non dimenticare.



Il sindaco di Casteldelfino, in merito, dichiara: “Si è trattato di una occasione epocale, quella dell’apertura di una nuova attività, da non perdere in un piccolo Comune montano a quota 1300 di soli 143 abitanti qual è Casteldelfino per cui è stato deciso di concedere in comodato gratuito per 10 anni ilfabbricato ex Centro Escartouns, stante la scadenza del contratto di comodato con il Parco del Monviso non più rinnovato per il suo immotivato rifiuto di provvedere all’abbattimento delle barriere architettoniche per l’acceso dei disabili dalla scala esterna al piano rialzato. Grazie, pertanto, a Paolo Fusta che ha scelto la montagna di Casteldelfino per il raddoppio della sua casa editrice con l’apertura di una libreria di montagna e con l’impegno da parte del Comune di assicurare in prosieguo l’abbattimento delle barriere architettoniche del fabbricato nonostante il silenzio assordantedi oltre un mese del Consorzio BIM Varaita sulla richiestamotivata di anticipazione urgente di fondi che, per la legge dei sovracanoni idroelettrici, spettano ai Comuni per l’anno 2024”.