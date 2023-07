Censimento Permanente: Fossano tra i Comuni selezionati per la rilevazione ISTAT sulle Forze di Lavoro

Diversi nuclei familiari fossanesi saranno coinvolti, a partire da inizio luglio, dall'Istituto Nazionale di Statistica nella Indagine 2023-2024 sulle Forze di Lavoro, attività rientrante nel progetto ministeriale del Censimento Permanente della Popolazione.



Come specificato da ISTAT, l'indagine è di tipo campionario e coinvolge, ogni anno, oltre 250 mila famiglie residenti in Italia, pari a circa seicentomila individui, distribuite in circa millequattrocento comuni italiani. Le famiglie da intervistare vengono estratte casualmente utilizzando l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), allo scopo di costruire un campione statisticamente rappresentativo della popolazione residente in Italia relativamente alle variabili oggetto d’indagine.



Come sottolineato dagli uffici comunali di Fossano: "Si tratta di un'indagine conoscitiva essenziale per tutti noi: essa fornisce informazioni sugli occupati, sui disoccupati, su chi, pur non occupato, sarebbe disposto a lavorare e su coloro che non sono in grado o non sono interessati a cercare un'occupazione lavorativa."



L'invito per chi é stato preventivamente selezionato da Istat e che verrà contattato é quello di collaborare e rilasciare l'intervista ai rilevatori incaricati che saranno riconoscibili tramite apposito cartellino di riconoscimento.



L'Ufficio Comunale di Censimento é a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento presso al propria sede nel Municipio cittadino al primo piano e al numero 0172699672.



Presso gli uffici sono inoltre a disposizione i nominativi dei rilevatori autorizzati e quelli delle famiglie selezionate per l'operazione di raccolta e statistica.



Chi é stato selezionato ha ricevuto o riceverá una lettera informativa sull'operazione, a firma del Presidente ISTAT dottor. Chelli.



Tutte le informazioni in merito sono reperibili online al sito http://www.istat.it/it/forze-lavoro.



Altri canali disponibili per la cittadinanza sono quello telefonico, che mette a disposizione due numeri verdi gratuiti: 800.123.508 (attivo con operatore dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 21:00), 800.420.420 (se si é già stati intervistati, attivo con operatore dal lunedì al sabato dalle ore 12:30 alle ore 20:00) e quello di posta elettronica all'indirizzo rfl@istat.it.