Feste, degustazioni e tantissimo altro: la domenica in Granda è speciale. Ecco cosa fare

Feste e sagre paesane, a Costigliole Saluzzo la Sagra dell'Albicocca Tonda, Cuneo Illuminata, camminate enogastronomiche, rievocazioni storiche a Villar San Costanzo e a Cardè, musica, spettacoli, arte, castelli e dimore storiche da visitare: ecco alcune delle tante iniziative organizzate per oggi, domenica 2 luglio.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione a causa dii eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Fiere e manifestazioni

A Costigliole Saluzzo fino a questa domenica, 2 luglio, ci sarà la Sagra dell'albicocca Tonda con numerosi eventi in programma. Per tutta la giornata sarà allestito il Mercato dei produttori dell’albicocca tonda di Costigliole Saluzzo e la Fiera mercato di prodotti agricoli e artigianali.

Oggi alle 9.00 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica “Come tele d’incanto” di Giampiero Ferrigno; alle 10.00 la S. Messa con preghiera degli agricoltori; alle 11.00 al Castello Rosso, sono in programma il convegno coltivatori albicocca tonda, la presentazione del marchio di qualità e la consegna del premio “La tonda d’oro”. A seguire firma del patto d’amicizia con l’albicocca Valleggia di Quiliano. Parteciperà il complesso bandistico di S. Cecilia. Alle 12.30 ci sarà il pranzo convenzionato presso gli agriturismi di Costigliole Saluzzo. Dalle 16.00 saranno possibili visite guidate agli affreschi di Hans Clemer nella cripta della Parrocchiale e nel Castello Rosso, visita del Castlot e conclusione con aperitivo al Castello Rosso. Dalle 16.00 ludoteca per bambini presso il Parco del Castello Rosso; alle 16.30 la Passacharriera, musica occitana itinerante per il paese. La cena sarà alle 19.00 al borgo medievale. Info e programma completo di questa giornata: www.facebook.com/SagraAlbicoccaTondadiCostigliole

Cuneo Illuminata torna in città fino al 30 luglio con un programma ricco di eventi e spettacoli. Oggi, domenica 2 luglio, alle 21.30 appuntamento con “Flower Power”, una grande festa a tema anni ‘70 in Via Roma, in collaborazione con Palà Club. Alle 22 e 22.30 in piazza Galimberti e in via Roma andrà in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Info: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu

Sempre a Cuneo il Parco Amilcare Merlo di Confindustria, in via Bersezio, ospita la prima esposizione di leggendari modelli di moto d'epoca. Fino a lunedì 3 luglio “Le Centosettantacinque, moto che hanno fatto la storia”. Una manifestazione, ad ingresso gratuito, che vuole esaltare non solo la storia industriale italiana ma, soprattutto, l’orgoglio del ‘Made In Cuneo’. In esposizione anche la rara Chianale 175, interamente prodotto e assemblato nel capoluogo della Granda. Orari di apertura al pubblico: fino a lunedì 3 luglio, ore 9-18.

A Monchiero torna in questo fine settimana “Sotto le Stelle”, l’appuntamento annuale con i festeggiamenti in occasione di San Fedele. La serata finale sarà lunedì 3 luglio. Tanto buon cibo in ogni serata, in cui non mancheranno vino, birra e carne alla brace e musica da ballare, dal liscio alla musica da discoteca, al latino-americano. Sarà attivo anche un servizio bar con gelati, bibite, birra, cocktail e un'ampia scelta di vini locali. Vi sarà poi anche il luna park per i più piccoli.

La Pro Loco di Castelletto Stura ha organizzato i festeggiamenti di San Magno fino al 3 luglio con un programma ricco di eventi e attività. Oggi, in mattinata dopo la Messa, ci sarà il torneo di pallavolo; nel pomeriggio è in programma il tradizionale Bal de Sabre, a partire dalle 18.30. a seguire cena con paella e poi musica occitana. Divertimento assicurato per tutti.

Info: www.facebook.com/prolococastellettostura

Torna a Fontanelle di Boves fino a questa domenica la grande festa D’la Madona organizzata dai Santi Coronati di Fontanelle, evento all’insegna del divertimento e del gusto. Oggi si terrà il “Raduno Vespe, su e giù per i nostri colli!”, percorso motoculinario con la mitica due ruote Piaggio. Alle ore 9 ritrovo in piazza, iscrizione e colazione. Alle ore 10 partenza del tour. Il percorso sarà di circa 42 km fra i boschi e le colline attorno alla frazione. Alle 11.30 si terrà l’agri-aperitivo presso l’Invaso di Rivoira. Alle 13 gran polentata in piazza a Fontanelle e alle 14 premiazione della Vespa più vecchia, del pilota più anziano e del pilota più giovane. Quota di iscrizione euro 20 per il pilota e 15 per il passeggero. Gadget ai primi 120 veicoli. Info: www.comune.boves.cn.it

A Cherasco torna l’appuntamento con l’antica festa della Sibla con due i giorni di festa, oggi e domani, lunedì 3 luglio. La cena di questa sera è una nuova proposta: dalle 19.30 alle 21, ci sarà la passeggiata enogastronomica su prenotazione, “Mangiuma”, con partenza dalla piazza del Comune e l’arrivo nella piazza della Sibla, dopo aver fatto alcune tappe per mangiare i diversi piatti proposti. Dalle ore 21.00 nella Piazza della Sibla l'orchestra “Luca Panama Group” allieterà la serata con musica e spettacolo. Lunedì 3 luglio appuntamento con il tradizionale PIC-NIC della Sibla, dalle 19.30 in piazza Giovanni Paolo II, con posti a sedere su prenotazione e con le penne della Sibla offerte a tutti i partecipanti. A seguire tutti a ballare e divertirsi con il Dj Set by Tuttafuffa. Per entrambe le serate in piazza della Sibla ci sarà il servizio bar. Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto per sostenere le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Moretta è in programma fino al 3 luglio la Festa della Trebbiatura. Oggi, dalle 9 alle 19, il paese sarà invaso da trattori d’epoca, dimostrazioni di trebbiatura con antiche macchine a vapore e trattori di un tempo passato, giochi per bambini, corali che interpreteranno le canzoni della tradizione contadina e merenda sinoira. L’esposizione dei trattori d’epoca sarà in piazza Regina Elena, dove partirà il corteo di mezzi, diretto a Cascina San Giovanni. Nel cortile del centro polivalente si terrà la dimostrazione di trebbiatura e saranno proposti i laboratori e i giochi per i bambini. Dopo i canti delle corali, la merenda sinoira sarà nel salone della Cascina. Lunedì 3 luglio la chiusura della festa sarà affidata al concerto dell’orchestra Mirko Casadei, in programma dalle 21 in piazza Castello. Ingresso gratuito. Info: https://fondazionebertoni.it

A Brossasco è tutto pronto per “Sapori di Montagna”, la passeggiata gastronomica che avrà luogo oggi, domenica 2 luglio, tra le borgate e i sentieri del territorio del paese. Il nuovo percorso predisposto dai volontari della Pro Loco prevede la partenza dalla chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. Si proseguirà raggiungendo Borgata Castello per gli aperitivi, Borgata Faggeri (antipasti), Santuario di Santa Lucia (secondo antipasto), Borgata Bruna (raviole della Valle Varaita), Borgata Dovetta (sorbetto), Borgata Sasia (carne al- la brace), Borgata Demaria (formaggi e miele), per poi ritornare al punto di partenza davanti alla parrocchiale per il bunet cotto nel forno a legna. In tutte le tappe verranno serviti acqua e vino dolcetto. Il percorso prevede una lunghezza di 8,5 chilometri: l’organizzazione raccomanda un abbigliamento e delle calzature adatte alla camminata. Il percorso non è percorribile con l’uso dei passeggini. Le partenze si susseguiranno a scaglioni dalle 9.30 alle 12.30, a gruppi distaccati di 30 minuti. Info: www.facebook.com/people/Pro-Brossasco-Valle-Varaita

A Salmour, è in programma un fine settimana ricco di eventi con la Fiera del Grano Rosso Salmour De.Co. Il centro storico sarà il palcoscenico per spettacoli, musica, danze, sport e giochi per i bambini, degustazioni di prodotti d’eccellenza De.Co., laboratori sensoriali, aperitivi in musica, mostre, visite guidate all’antico Mulino Francolino. Oggi, domenica 2 luglio, nel centro storico dalle 9 l’esposizione di trattori antichi e attrezzi agricoli d’epoca, mostre, visite guidate, proiezione del filmato “Oro antico”, laboratori antichi mestieri. Alle 12.30 pranzo a tema su prenotazione. Altri appuntamenti: “A cavallo nel parco” e “Pompiere per un giorno”. Alle 19 ci sarà lo spettacolo di danza “Stelle danzanti”, a seguire aperitivi musicali al parco, sfilata di moda e tanta musica da ballare. Info: www.granorossodisalmour.it

Questa domenica è in programma “Catri pass en bucun”, passeggiata gastronomica su prenotazione tra le borgate di Roaschia alla scoperta dei sentieri e delle borgate. Una giornata per unire la natura, la buona cucina e lo sport. Il percorso si svilupperà su strade asfaltate, sterrate e sentieri puliti. Si raccomandano calzature idonee tipo scarponcini\trekking. Ore 10.30 ritrovo in Piazza Dalmazzo e ore 11.30 partenza. Info: pagina Facebook proloco Roaschia, locandina: www.comune.roaschia.cn.it

Oggi a Pian Munè, Paesana, appuntamento con Barbaluc il cantastorie nel bosco della Trebulina. Si può scegliere l’orario tra le 11, le 12 o le 14.Info: www.pianmune.it

Ad Ormea torna questo fine settimana “Ormea In Onda”, la discesa acquatica nelle vie del centro storico. Oggi alle 10 apertura iscrizioni per Mini Ormea in Onda e gara per i bambini dalle 14 (iscrizione bambini: 5 euro). Per partecipare è obbligatorio munirsi di caschetto e materassino gonfiabile e consigliate scarpe da spiaggia. L’invito dei promotori, l’associazione “Idee Giovani”: “Vestiti strano e buttati nel bialè”. Info: pagina Facebook proloco Ormea e www.comune.ormea.cn.it/it-it/home

La Proloco Antico borgo di Borgomale propone, fino al 9 luglio, la festa dedicata alla Madonna del Carmine. Oggi, 2 luglio, dalle 9, si svolgerà la ventisettesima edizione del raduno di trattori d’epoca con l’esposizione, in paese, di prodotti tipici e artigianato. Alle 13 ci sarà il pranzo e alle 16 sarà celebrata la Messa animata dal coro polifonico San Lorenzo di Rodello. Dopo la funzione, si proporranno giochi per bambini e ragazzi e alle 19.30 sarà la volta di “Mangia en piasa”. Alle 21.30 i Lost station in concerto animeranno la serata. Seguirà un Dj set con cocktail e birra a volontà. Info e programma completo fino al 9 luglio: www.facebook.com/ProLocoBorgomale

A Bernezzo è in programma nel fine settimana la festa “Birra Forever” della Magnesia con un ricco programma di musica, cibo e buona birra. Questa sera, ci sarà il menù cena a partire dalle 19.30 composto da pasta, carne alla piastra, panini, stinco, patate, focacce, hamburger e cheeseburger. Sarà sempre aperto il “beer garden” con 200 posti disponibili all’aperto. Le birre verranno servite nel bicchiere di vetro per mantenere le proprietà organolettiche. Oggi serata karaoke. Il numero di posti a disposizione è di 600 di cui 400 al coperto, sotto il tendone, e 200 nel “beer garden”, sulla collinetta. Non occorre prenotare, si andrà a esaurimento posti. Info: www.facebook.com/prolocobernezzo

Tricircolo, Pro loco di Albaretto della Torre, circolo Ca’ del cucu di Arguello e associazione Fascino di Langa di Lequio Berria presentano la nuova edizione di “Tre Cunei in festa” che si terrà nel campo sportivo della località. Questa domenica, alle 11, nella chiesetta della frazione sarà celebrata la Messa. Alle 19.30 si terrà Mangianda ‘n toc balanda, con friceu e panini e lo spettacolo Mezz’ora canonica di e con Filippo Bessone. Info e locandina: pagina Facebook proloco Albaretto Torre.

A Govone la festa di San Pietro di Govone è in programma da questo fine settimana fino a sabato 8 luglio con un ricco programma di eventi tra musica, spettacoli ed enogastronomia. Questa domenica, 2 luglio, ci sarà la festa in onore del centenario della Parrocchia di San Pietro con la Messa delle 10.30, per il quarantennale della proloco. Poi, dalle 19.30, è in programma la edizione della “Festa del Cavolo”, con inediti abbinamenti e anche i “Sancrau alla Sanpietrese”, abbinata alle specialità suggerite dallo stand gastronomico. Dalle 22.30, largo al popolare dj Pisquo di Elettramusic e i Tuttafuffa. Info e locandina con programma completo fino all’8 luglio: www.visitlmr.it/it/eventi/festa-patronale-di-san-pietro-di-govone

A Novello questa domenica dalle 10 alle 18 ci sarà il Riccio Day, evento che è il primo atto di una campagna di sensibilizzazione per la tutela dei ricci sulle strade e nei giardini. Tutto il ricavato ottenuto sarà utilizzato per costruire le fondamenta del primo pronto soccorso e ospedale per ricci d’Europa. Il programma della giornata prevede una passeggiata panoramica tra i vigneti e i boschi che circondano il paese, talk-show con ospiti d’onore, pranzo vegano, musica d’accompagnamento con il gruppo “Ensemble” di Roby Salvai e alle 18 Apericcio analcolico offerto da La Ninna. Durante tutta la giornata sarà presente la ricca bancarella “Ricciolandia”, dove si potranno trovare pezzi unici rigorosamente “hand made”. Info: www.facebook.com/centrorecuperoricciLaNinna

A Cigliè è in calendario la Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo. Oggi si terrà la benedizione delle macchine agricole (alle 17). Quindi, dalle 19.30, Pizza in Piazza su prenotazione. A seguire, dalle 21, Grande Serata Danzante con “Gli Svitati” Paolo e Max. Lunedì il gran finale con l’evento delle 20 “Mangiando e Ballando sotto le Stelle “su prenotazione. A seguire, dalle 21.30, Fiesta Latina con Carla e la sua Rueda. In consolle Dj Mirko. Info: pagina Facebook proloco Cigliè, locandina: www.comune.ciglie.cn.it

L'appuntamento con la storia, il Medioevo e l'epopea longobarda si rinnova in questo fine settimana a Villar San Costanzo. L'associazione L'Arc organizza, nella magnifica cornice del Parco Archeologico Cannetum, la grande festa di rievocazione altomedioevale dedicata ai Longobardi. Il Parco Cannetum rappresenta attualmente l'unica realtà italiana dove è possibile visitare ricostruzioni abitative e difensive dedicate espressamente al periodo della dominazione Longobarda. Numerosi gruppi di rievocazione storica parteciperanno all'evento con spettacoli, intrattenimenti, workshop, momenti di vita altomedioevale, combattimenti e visite guidate. Oggi gli appuntamenti inizieranno al mattino, alle 10, per terminare nel tardo pomeriggio, attorno alle 18. Info e programma completo: www.parcocannetum.it

Cardè nel fine settimana sarà il palcoscenico di un evento epico: la rievocazione dell’assedio francese del 1552. Oggi si inizierà alle 10 con l’apertura degli accampamenti presso il Ponte Po; alle 11.30 ci sarà il corteo storico. Alle 12.30 pranzo in castello, aperto a tutti, e dalle 14.30 balli occitani. Alle 15.30 presentazione ufficiale del castello dopo il cantiere di recupero. Lo scontro finale tra gli eserciti imperiale (con la guarnigione spagnola, tedesca e italiana) e francese sarà a partire dalle 16. Alle 18 chiusura con aperitivo in castello. Info: www.facebook.com/proloco.carde

Spettacoli e musica

A Fossano via alla nuova edizione di Fossano Cabaret. La kermesse prosegue questa domenica, alle 20.45 presso l’auditorium Calvino-Paglieri nella serata gratuita che vedrà protagonisti Max dei Fichi D’India, Mauro Villata, Marco Carena e Stefano Chiodaroli. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info: www.visitfossano.it/portfolio/fossano_cabaret_ritorno

A Mondovì primi appuntamenti con il Festival Piazza di Circo – Risonanze Artistiche. L’incantevole Chapiteau del Teatro delle Foglie tornerà in piazzale della Repubblica. Sarà palco per molte compagnie. Questa sera, alle 21.15 appuntamento in piazza Maggiore con “Bal Trap” – Compagnia La Contrebande, uno spettacolo di precisione, basato su lanci e propulsioni. Biglietti per gli spettacoli in vendita online su Vivaticket. Info: www.piazzadicirco.it/festival-piazza-di-circo

Questa domenica, 2 luglio, la 7ª edizione di Artico festival propone “Crossover”, il nuovo spettacolo di Daniele Tinti, co-autore, insieme a Stefano Rapone, del fortunato podcast Tintoria, il primo comedy podcast condotto da due stand up comedian italiani. Appuntamento a Bra, presso i Giardini del Belvedere alle 19. Info: www.articofestival.it

Oggi, 2 luglio, nell'arena di "Collisioni" al Parco Tanaro di Alba è in arrivo un Tribute Festival dedicato a Freddie Mercury e ai Queen. Sarà una vera e propria maratona di musica e live in omaggio al più grande frontman della storia del rock, con le più importanti tribute band Queen dall'Italia e dall'estero. Si partirà con i “Killer Queen", band con oltre 25 anni di storia arricchiti da numerose collaborazioni di prestigio. Seguirà il set serale di "The Royal Band", tributo di solida fama internazionale e band principale a "Montreux 2022" e a seguire direttamente dall'Irlanda, i "Flash Harry". Ma c'è una sorpresa bomba perché sul palco salirà anche Peter Straker, cantante incredibile, artista di talento cristallino, amico e collaboratore di Freddie Mercury. Per prenotare il posto mandare una mail a: prenotazioni@collisioni.it

Alba Music Festival e il Parco Culturale Langhe Monferrato Roero in collaborazione con Regie Sinfonie presentano il concerto dell’Orchestra Tiepolo Barocca, oggi, domenica 2 luglio alle ore 18 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Una formazione di strumenti originali con sede in Friuli Venezia-Giulia, che accompagnerà il pubblico in uno scintillante viaggio nel repertorio strumentale del Barocco austriaco e tedesco, abbinando ai celebri capolavori di Georg Friedrich Händel e Tomaso Albinoni le opere meno note – ma non per questo meno stimolanti – di autori caduti da tempo nell’oblio come Romanus Weichlein, Johann Joseph Fux, Heinrich Ignaz Franz Biber e Johann Heinrich Schmelzer, questi ultimi tra i virtuosi di violino più importanti della seconda metà del XVII secolo.Un concerto di grande fascino, che verrà impreziosito dalla presenza di una nutrita sezione di strumenti a fiato, comprendente due trombe, due oboi e un fagotto. Ingresso gratuito.

Sempre ad Alba presso l'Arena Guido Sacerdote, appuntamento con la rassegna Alba Jazz Festival. Questa domenica, alle 21, suoneranno Rita Marcotulli al pianoforte, Furio Di Castri al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Prenotazioni su www.eventbrite.it Info: www.albajazz.com

Oggi, domenica 2 luglio, arriva in Valle Maira Occit’amo, il festival che suona la musica occitana, unendo le terre del Monviso. Nella data d’apertura il palco sarà riservato al noto artista jazz Paolo Fresu e al pianista cubano Omar Sosa che presenteranno alle 21 il nuovo album “Food”. Il concerto in piazza Manuel, a Dronero. Info: www.occitamo.it

Cultura e castelli da visitare



Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Busca il Castello del Roccolo, Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it

A Busca le Cave di Alabastro la Collezione La Gaia accoglieranno questa domenica la sesta edizione di «Carte da decifrare». Oggi sono in programma due tappe. La prima, alle 17, nelle Cave di Alabastro per parlare del «Sentimento del mare» con Evelina Santangelo e nelle note del sassofono jazz di Pietro Tonolo, prima della visita al canyon. Alle 18, davanti alla Collezione La Gaia xi sarà l’evento «Racconti musicali dal mondo delle donne» con Melania Mazzucco e due compositori, il flautista e bandoneonista Carlo Maver e il cantante e chitarrista Joe Pisto. Biglietti: 18 euro a giornata, 30 cumulativo, iscrizione obbligatoria. Info: www.facebook.com/comunedibusca

A Dronero questo fine settimana è in programma “Un Borgo Ritrovato, storie di antiche dimore e uomini illustri”, visite guidate alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche dell’antico borgo cittadino. Le visite guidate saranno articolate su più turni, con partenze cadenzate e regolari, in gruppi da 20-25 persone, sotto la supervisione di una guida. Info: www.dronerocult.it

A Bagnolo questa domenica, 2 luglio, dalle 10 alle 18 si potrà visitare il parco del palazzo Malingri dove poter ammirare la fioritura della collezione di ortensie che, presenti dal 1800 ad oggi, sono specie storiche e contemporanee, raccolte nei secoli dalle contesse Malingri per il loro amato giardino, e per il piacere dello sguardo. Si potrà sostare all’ombra degli alberi secolari e, uscendo dal parco, fare una passeggiata in uno splendido anfiteatro naturale fra prati, vigne e boschi fino al castello per godersi la vista sulla pianura padana e sulle Alpi della valle Po. Ingresso a 8 euro con sconti previsti per famiglie e anziani. Info: www.castellodibagnolo.it e www.grandigiardini.it/3649-evento-Bagnolo-Piemonte-IL-PARCO-IN-BLU

Oggi, domenica 2 luglio, alle 10 il Forte di Ceva riaprirà ai visitatori. Le mura che Napoleone non è riuscito a conquistare, le grotte ipogee con gli affreschi restaurati e il panorama mozzafiato attendono i visitatori sulla rocca che domina Ceva. Le visite saranno effettuate dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per l'ultima visita. Prenotazioni sul sito del Comune di Ceva cliccando sull’icona "Pagamenti online" (visita a 8 euro con la guida e 5 senza) oppure direttamente alla cassa del Forte di Ceva. Info: www.comune.ceva.cn.it/it-it/appuntamenti/apertura-visite-turistiche-al-forte-di-ceva

A Robilante, oggi, domenica 2 luglio, (con orario 10-12) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono. Sarà l’occasione per conoscere in maniera semplice e concreta le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S. Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita all’ora ed alla mezz’ora). Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti: Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com- Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).