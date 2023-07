I Comuni di Cuneo accanto alla ribellione iraniana: tanti rappresentanti a Parigi per il summit della resistenza

In un momento particolare ed estremamente difficile per il popolo iraniano e in particolare per le donne iraniane che rischiano la vita ogni giorno per conquistare la libertà e una repubblica democratica in Iran, il nostro dovere umano e politico è di stare accanto a loro perciò anche dal Comune di Cervasca l'assessore Nadia Martini ha partecipato al summit internazionale della resistenza iraniana che si è svolto a Parigi oggi, sabato 1 luglio.



Grazie alla preziosa collaborazione con il dr. Khosro Nikzat, rappresentante della popolazione cuneese, ha potuto accettare l'invito della resistenza iraniana per presenziare a questo raduno per dimostrare la vicinanza delle istituzioni italiane alla lotta del popolo iraniano per la libertà e la democrazia.





Un grande evento, organizzato dalla resistenza iraniana, con la partecipazione di decine di migliaia di iraniani e centinaia di personalità politiche da tutto il Mondo che ha coinvolto 400 personalità di primo livello mondiale oltre ai Deputati, Senatori e anche Sindaci e Amministratori locali: tutti con lo stesso obiettivo da raggiungere, la libertà.

fra tante autorevoli presenze Guido Giordana sindaco di Valdieri, Matteo Cavallo consigliere di Valdieri, Maurizio Paoletti sindaco di Boves, Gianluca Cavallo consigliere di Boves, Luca Serale vicesindaco di Cuneo, Noemi Mallone consigliere comunale di Cuneo, Simona Giaccardi consigliere provinciale, Dottor Khosro Nikzat attivista NCRI, Luisa Sacchetto consigliere di Lagnasco, Dario Lingua vicesindaco di Margarita, Dacomo Alessandro Sindaco di Castelletto Stura, Luisa Brignone consigliere di Castelletto Stura, Nadia Martini Assessore di Cervasca, Michela Galvagno Assessore di Borgo San Dalmazzo, Elena Ferreri Consigliere di Borgo San Dalmazzo, Marco Arneodo Sindaco di Roccabruna.



"È stato per me un grande onore essere invitata, aver rappresentato il mio Comune e aver incontrato tante persone rappresentanti del mondo occidentale che condividono questa sfida - ha commentato Martini - . Ho potuto ascoltare la signora Maryam Rajavi, leader dell'opposizione dell'Iran che dagli anni Ottanta si batte per un Iran democratico non nucleare e contro il regime terrorista fondamentalista; una signora degna di stima, sostegno e rispetto; con lei tutti noi qui presenti, sosteniamo che il sogno si avvererà: non ci saranno più violenze, attentati e crimini orribili, insieme dobbiamo agire per un mondo migliore. Dobbiamo lottare per i diritti umani, essere la voce del popolo iraniano per la liberazione dei cittadini da anni di tirannia".