Mondovì, approvato il progetto di riqualificazione da 300 mila euro dell'ex Convento dei Gesuiti

La Giunta comunale di Mondovì ha approvato la variante al progetto definitivo-esecutivo del primo lotto dell’intervento di ricollocazione del fondo librario presso l’ex Convento dei Gesuiti di via Porta di Vasco. Un percorso articolato in più fasi che avrà inizio con la riqualificazione dell’atrio di ingresso e della terrazza dell’ex Tribunale, per un importo complessivo pari a 300.000 euro. Una variante, quella appena approvata, che consentirà di intervenire in modo più consistente proprio sull’atrio e sulla terrazza, considerato il futuro trasferimento degli uffici dei Giudici di Pace nell’Antico Palazzo di Città.



Un’operazione che si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione e riqualificazione degli edifici storici di Piazza voluto dall’Amministrazione comunale e che vivrà, entro la fine dell’anno, due tappe importanti: dapprima l’inaugurazione di Mondovì Sotterranea, il percorso sonoro all’interno del cunicolo “Quinta Armata” che da via Vasco conduce al fondo di vicolo Pizzo, impreziosito per l’occasione dalle musiche dei Marlene Kuntz; a seguire, poi, via libera anche all’itinerario di visita del Teatro Sociale di via delle Scuole.

Un tuffo in quella che è stata la culla della cultura monregalese, rimasta abbandonata per decenni e di recente rimessa in sicurezza con l’intento di poterla comunque vedere e toccare con mano. Un viaggio in una “rovina della modernità” che si trasforma però in una risorsa turistica alla stregua di un reperto archeologico, celebrato nei giorni scorsi persino dal Corriere della Sera che ne ha sottolineato l’approccio innovativo e lungimirante.