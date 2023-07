Roccasparvera e Cuneo in lutto: è scomparsa Daniela Allione, ex viceispettore della Scientifica

Cuneo piange Daniela Allione, 57 anni, scomparsa per un tumore all’ospedale Carle di Confreria nella giornata di ieri (sabato 1 luglio).



Ex viceispettore della polizia Scientifica (era in pensione dallo scorso febbraio, proprio a causa delle precarie condizioni di salute), era originaria di Roccasparvera e in forze alla polizia di Stato dal 1988. Aveva lavorato a Torino, Rimini e Roma ed era arrivata a Cuneo nel 2005.



Ricordata da tutti per le proprie doti sia umane che professionali, era una grande appassionata di viaggi. Lascia la mamma Ernestina, il marito Ivan e la figlia Francesca: il funerale si terrà domani, 3 luglio, alle 15 nella parrocchiale di Roccasparvera.