Tre nuovi medici di base a Fossano: decine di persone in coda per la scelta

Tre nuovi medici di medicina generale a Fossano e molti cittadini chiamati a scegliere a chi affidarsi. Oggi lunedì 3 luglio erano numerose decine le persone in attesa di poter effettuare la scelta allo sportello dell'Asl in via Ospedale, dove la strada risultava bloccata già alle sette.

La persona che ci ha segnalato la cosa ha evidenziato come la situazione sia stata gestita dagli addetti alla sicurezza e tutto si sia svolto senza alcun problema.

Dall'Asl Cn1 evidenziano come la situazione si ripeta tutte le volte che prende servizio un nuovo medico di base, nonostante ci siano modalità alternative, tra le quali il portale regionale dove, con Spid o carta di identità elettronica, l'operazione richiede pochi minuti. "Abbiamo cercato di informare la popolazione, soprattutto quella più anziana, anche utilizzando video tutorial realizzati dai ragazzi oppure facendo incontri all'Unitre, ma tanti, anche persone piuttosto giovani, continuano a scegliere di andare agli sportelli e fare la coda".