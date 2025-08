Alba, proseguono i lavori di asfaltatura: da domani si lavora in strada Rorine

Ad Alba proseguono i lavori di asfaltatura e sistemazione di alcune strade cittadine. Da giovedì 31 luglio si lavorerà su strada Rorine dove saranno eseguiti i lavori di fresatura e bitumatura.

La sistemazione della strada fa parte del progetto “Sistemazione manti stradali anno 2024”, finanziato con avanzo di Amministrazione a luglio 2024 per un importo complessivo di 300 mila euro. Prevede il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica stradale sui tratti cittadini più danneggiati.

Durante i lavori saranno fresate le pavimentazioni stradali esistenti per un miglioramento del piano viabile, ottimizzando gli accessi e lo smaltimento delle acque piovane. Poi, sarà steso il bitume e rifatta la segnaletica.

Pertanto, da giovedì 31 luglio, fino a fine lavori, dalle ore 7.30 alle 18.30, escluso sabato e festivi: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Strada Rorine, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Romita e via Oberdan; è comunque garantito il transito in ingresso ed uscita da via Cocito; doppio senso di marcia, solo per residenti ed autorizzati, nelle strade di collegamento tra corso Piave e strada Rorine compresi nel tratto di chiusura.