Dopo quattro anni di chiusura, via Grandis a Borgo riaprirà al traffico e ai pedoni

Il tempo di completare i lavori di demolizione e di rimuovere i detriti e finalmente via Grandis a Borgo San Dalmazzo potrà riaprire al traffico. “Succederà nel mese di luglio”, conferma la vice sindaca Clelia Imberti che ha seguito personalmente tutta la pratica.

Ricordiamo che il tratto di strada che sfocia su via Roma è chiuso al transito di pedoni e mezzi dal 13 agosto 2019, giorno in cui si verificò un cedimento strutturale dei palazzi. Un dissesto che, secondo la perizia redatta dal CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) incaricato dal Tribunale, l'ingegnere Lodovico Spessotto attesta “la presenza negli stati profondi sotto il canale irriguo, di una anomalia del terreno che induce a pensare alla presenza di fenomeni di natura carsica”.

I lavori di demolizione sono iniziati la scorsa settimana sui fabbricati di proprietà delle Fondazioni AIRC-AISM per cui non era praticabile il ripristino. Lo smantellamento a totale spesa degli enti, così come le responsabilità per l'esecuzione in sicurezza delle demolizioni. Il Comune acquisirà a titolo gratuito il sedime che si renderà libero dalla demolizione nel tratto che affaccia su via Grandis ai civici 10 e 12, e di parte del cortile di pertinenza.

Oggi, lunedì 3 luglio, è cominciata la demolizione degli edifici ceduti al Comune per il valore simbolico di 1 euro: le ex proprietà Ghibaudo e Pocchiola (civici 14 e 16).

Accordi che erano stati ratificati nel consiglio comunale dello scorso febbraio.

La bealera è stata coperta per evitare la caduta di detriti e l'acqua è stata momentaneamente tolta.

“Si tratta di lavori delicati realizzati con mezzi particolari dotati di pinze per non creare danni alle propretà confinanti – spiega ancora la vice sindaca -. Non appena finirà la demolizione, verranno rimossi i detriti e potremo finalmente restituire alla città via Grandis, chiusa per troppo tempo”.

Nel prossimo autunno è già stata preventivata una temporanea nuova chiusura della strada per consentire la fine totale dei lavori. “Abbiamo rimandato per evitare di privare gli agricoltori dell'acqua per troppo tempo. Sarà comunque una chiusura breve – rassicura Clelia Imberti -. Interventi che in parte dovrà fare il Consorzio Irriguo Bealera Nuova. Poi cercheremo di acquisire altre risorse come amministrazione per lavori di rifinitura e abbellimento”.

“E' stato fatto un grande lavoro di squadra – conclude la vice sindaca -. Siamo davvero contenti. Non è stato facile, abbiamo dovuto contemperare tanti interessi. Come data di apertura ci eravamo dati la fine del 2023 e riusciamo ad anticipare di molti mesi. Sarà un momento importante per residenti e commercianti della zona. Ma anche per smaltire meglio il traffico della domenica”.