Pensionato rinvenuto senza vita in un appartamento di Borgo: era morto da due settimane

Sono stati i vicini di casa, questa mattina, a chiedere l’intervento dei Carabinieri in un alloggio al civico 22 di via San Pio V a Borgo San Dalmazzo, il cui proprietario non dava notizie di sé da un paio di settimane.

Col supporto dei Vigili del Fuoco i militari dell’Arma sono riusciti a entrare in quella casa trovandovi l’uomo privo di vita, spirato per cause naturali ormai da diversi giorni.

Originario della Sicilia, G. D., pensionato classe 1949, viveva nella cittadina alle porte di Cuneo dal 2005. Abitava da solo e in zona non aveva parenti. Lascia un fratello residente in Sicilia, ora avvisato dalle forze dell’ordine.