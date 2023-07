Cuneo, telecamere di videosorveglianza nelle aree della stazione e di Parco Monviso

Cuneo beneficiaria di finanziamento ministeriale per rafforzare la video-sorveglianza

Cuneo risulta tra i 478 progetti ammessi al finanziamento del Ministero dell’Interno per il rafforzamento della sicurezza urbana. A fronte di 2000 domande, il Ministero ha redatto una graduatoria sulla base di criteri stabiliti dalla Commissione di valutazione presieduta dal Prefetto Annunziato Vardè, tra cui l’indice di delittuosità comunale e il numero di abitanti. Cuneo risulta al 335° posto.

Il progetto presentato da Cuneo circa sei mesi fa, in risposta alle criticità segnalate nella zona del quadrilatero, prevede l’installazione di telecamere di video sorveglianza in prossimità degli accessi alla stazione ferroviaria, nella zona tra Ospedale e Parco Monviso, in Corso IV Novembre e nell’area tra via Meucci e via Silvio Pellico. La precisa collocazione degli apparecchi è stata definita di concerto con la Questura di Cuneo. Il finanziamento ministeriale pari a 47 mila euro, corrisponde al 50% dell’investimento necessario per l’intervento.

Come spiegato nella nota del Ministero dell’interno che ha dato notizia della pubblicazione dei risultati del bando, “per la presentazione dei progetti era richiesta la preventiva sottoscrizione di un patto per la sicurezza con la Prefettura competente, l’approvazione della proposta progettuale da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’impegno del Comune richiedente di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione dei futuri impianti di videosorveglianza e il non aver beneficiato di questa tipologia finanziamento nelle tre procedure precedenti”.

Oltre a queste, entro l’autunno, verranno posizionate telecamere di videosorveglianza nella zona di corso Nizza, nel tratto tra Piazza Europa e corso Gramsci, e in quella di Parco Parri, finanziate nell’ambito del Piano periferie.

“Siamo soddisfatti per il finanziamento che ci è stato accordato dal Ministero. Ringraziamo Questura e Prefettura per la puntuale collaborazione in fase di stesura del progetto. Portiamo avanti, in sinergia tra livelli diversi, il lavoro per la città, in risposta all’esigenza di sicurezza dei nostri cittadini”, il pensiero condiviso dalla Sindaca Patrizia Manassero e dall’Assessore con delega alla tecnologia e all’innovazione e Andrea Girard.