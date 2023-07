Entra nel vivo il progetto Varaita Insieme: al via i lavori edili e tre incarichi di fornitura servizi

Sono in corso i lavori di adeguamento della sede dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino, che ospiterà il centro aggregativo per giovani e fragili dei Comuni di area interna della valle Varaita. Affidati intanto tre degli incarichi per la fornitura dei servizi previsti dal progetto.



Entra nel vivo il progetto Varaita Insieme, per il quale l’Unione Montana Valle Varaita ha ottenuto finanziamenti per un importo complessivo di 740.000 euro sul bando NextGenerationEU, finanziato dall’Unione Europea, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.



Da qualche giorno sono iniziati i lavori di adeguamento dei locali al piano terreno della sede dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino, che sarà trasformato per ospitare le attività de La Gocciolina, il centro aggregativo di valle in cui verrano forniti servizi a favore dei giovani e fragili dei comuni di Bellino, Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Brossasco e Isasca, ovvero tutti quelli di area interna della valle Varaita. I lavori sono stati affidati all’impresa edile Barbero di Piasco, per un importo totale di 54.305,25 euro, IVA e oneri di sicurezza inclusi. Per la stessa finalità realizzativa, lo studio di architettura Roberto Gli di Saluzzo ha ricevuto l’incarico per il servizio di coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità ed emissione certificati di regolare esecuzione, per un importo totale di 8.792.78 euro.



Tra i vari allestimenti in corso, che prevedono anche un migliore isolamento termico degli spazi, spicca la realizzazione di una stanza multisensoriale secondo il Metodo Snoezelen che, con l’utilizzo di luci speciali, suoni e oggetti interattivi, potrà favorire interventi terapeutici in favore di bambini con capacità comunicative limitate, in virtù delle possibilità di esplorazione emotiva e di collegare tra loro diversi tipi di stimolazione che tali ambienti offrono. La stanza potrà diventare inoltre oggetto di percorsi di formazione di I e II livello per educatori o operatori che vogliano apprendere come utilizzare questo strumento in favore dei più fragili.



A lavori ultimati, intorno alla fine dell’estate, un educatore professionale e due assistenti sanitari si prenderanno cura, organizzando nei nuovi locali attività ludiche, motorie, ricreative e inclusive e fornendo i pasti per tre giorni a settimana, di un massimo di cinque persone diversamente abili nella fascia diurna tra le ore 9 e le ore 16. Questa azione si inserisce in un processo di trasformazione della sede dell’ente in un edificio di comunità che già è iniziato con la trasformazione di altri spazi del fabbricato in uffici per il co-working a servizio della popolazione locale e di quanti vorranno trasferirsi in valle per medi e lunghi periodi.



«Tutti i progetti sono importanti ma alcuni lo sono un po’ di più – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – perché si rivolgono a fasce più deboli della popolazione locale: i giovani, che hanno un grande bisogno di stimoli e di ritrovare appieno lo spirito aggregativo fiaccato dalle difficoltà della pandemia, e i fragili, che hanno bisogno di maggiore assistenza da parte della comunità. Con le azioni progettate con Varaita Insieme, che l’Unione Europea ha ritenuto meritevoli di essere finanziate per intero, riusciremo a fornire nuovi servizi di qualità verso quelle fasce di popolazione, integrando e potenziando un’offerta locale già presente grazie al grande lavoro svolto sul territorio da Comuni e parrocchie».



Nel frattempo, l’Unione Montana Valle Varaita ha già affidato tre degli incarichi per la fornitura dei servizi previsti dal progetto: la cooperativa Caracol di Mondovì si è aggiudicata i servizi di Estate ragazzi 2023 e 2024, l’animazione per adolescenti e la realizzazione dei video a documentazione dell’intero progetto, per un importo di 120.165,83 euro IVA inclusa; la cooperativa Armonia di Revello si è aggiudicata il servizio di doposcuola con operatori specializzati nei plessi di Brossasco e Sampeyre per due annualità, per un importo di 104.706,19 euro IVA inclusa; la cooperativa Insieme a voi di Busca si è aggiudicata l’organizzazione di attività ludico-ricreative per ragazzi nella fascia di età 0-12 anni residenti nei comuni di Bellino, Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Brossasco e Isasca, per un importo complessivo di 136.573,29 euro IVA inclusa. Tutti gli incarichi aggiudicati prevedono l’organizzazione di attività continuative fino alla fine della primavera del 2025.



Il progetto Varaita Insieme intende promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, con la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali o, se già esistenti, tramite il loro miglioramento: l’idea è quella di favorire l’aumento del numero dei destinatari e la qualità dell’offerta.