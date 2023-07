Le escursioni più belle in provincia di Cuneo

Il cuneese è una terra ricca di montagne e aree boschive, perfetta per una passeggiata rilassante nella natura. Chi volesse scoprire le zone più suggestive della provincia, in cui affrancarsi per qualche ora dal caos delle metropoli, dovrebbe percorrere alcuni dei sentieri indicati di seguito. Ognuno di essi attraversa le vallate più affascinanti della provincia, nelle quali scoprire luoghi difficili da dimenticare.

Le cose da non dimenticare quando si va in montagna

Le escursioni più interessanti in provincia di Cuneo

Il sentiero di Elsa , in Valle Maira, è senza dubbio uno di questi. La Valle Maira è una delle più frequentate della provincia, in virtù della straordinaria bellezza dei paesaggi. L'itinerario è stato dedicato a Elsa Olivero, caposala del reparto di ortopedia all'ospedale di Cuneo. L'anello inizia nei dintorni di Lottulo e sale verso il monte Rubbio, prima della discesa finale a Lottulo. Da non perdere neppure il sentiero del filo di Venasca, in Valle Varaita. Impreziosito da installazioni artistiche quali ragnatele, altalene, marionette, strumenti artigianali, abiti e giocattoli in legno, è dedicato alle famiglie con bambini e non è affatto impegnativo. Parte dal centro del paese e attraversa un bosco particolarmente fitto. Il sentiero dei Frati in Valle Grana è stato inaugurato di recente ed è dedicato anche agli appassionati di mountain bike. Parte da Monterosso Grana e sale verso Valgrana, scendendo per il lato opposto della valle. Attraversa boschi meravigliosi e raggiunge il solitario Santuario della Madonna della Neve. Anche la Valle Stura ospita un sentiero favoloso, che tange una cascata che d'inverno appare spesso ghiacciata. La passeggiata comincia lungo la strada che unisce San Marco di Demonte e Cornaletto Sottano. Il sentiero è indicato da un cartello di legno e si inerpica su per i boschi. Chi volesse percorrere sentieri più severi, deve raggiungere la Valle Gesso, che include la regina delle Alpi Marittime : l'Argentera. Uno dei trekking più gettonati è quello che raggiunge la sua cima meridionale. Una salita impegnativa, ripagata da panorami mozzafiato che abbracciano le coste liguri e quelle francesi.