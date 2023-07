Bra, zona 30 in arrivo anche a Bandito e Pollenzo

"Zona 30" presto in arrivo anche nelle frazioni braidesi di Bandito e Pollenzo: nei giorni scorsi, in commissione lavori pubblici è stato presentato il progetto di ampliamento dei tratti stradali cittadini in cui è obbligatorio muoversi a velocità ridotta. L’assessore all’ambiente Daniele Demaria spiega:

"Approfittando di un bando della Regione Piemonte, vogliamo proseguire nel processo verso una maggiore sicurezza per gli ‘utenti deboli’ della strada, con particolare attenzione ai giovani e ai loro punti di interesse. L’idea alla base non è semplicemente imporre maggiori limiti ai 30km\h, ma trasformare la città, che diventa più silenziosa, con strade più accessibili e sicure, con un traffico più fluido e meno stressante per tutti. E anche con spazi protetti davanti alle scuole: puntiamo infatti a creare zone 30 anche davanti a questi edifici".

"Il progetto non è ancora definito nei dettagli, puntiamo ad ottenere un finanziamento per queste finalità per poi definire i dettagli in seguito (strade urbane e corsie ciclabili)", precisa l’assessore. "Ad esempio, per alcuni tratti preferisco la creazione di corsie ciclabili e ‘miste’, che rendono ancor più evidente agli automobilisti il diritto delle bici (o di altri mezzi sostenibili) di circolare. Previsto inoltre il posizionamento di nuovi stalli per le bici. Infine, stiamo acquisendo un progetto, donato dalla ditta Tesi, di pista ciclabile tra Cherasco e Bra, per la quale dobbiamo attivarci per trovare i fondi".