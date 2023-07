Il sindaco di Alba in mezzo ai giovani per la “seconda” di Collisioni [FOTO E VIDEO]

Una grande maratona rap ha caratterizzato la seconda giornata di Collisioni 2023, facendo cantare e saltare i circa 10.000 ragazzi accalcati in piazza Medford, nonostante il caldo torrido. La ricca line up composta da Tony Boy, Sethu, Giuse The Lizia, Shiva e Sfera Ebbasta, non ha deluso il pubblico composto prevalentemente da teenager, regalando note e rime dalle 19.30 fin oltre la mezzanotte.

In mezzo al pubblico di Collisioni anche il primo cittadino di Alba Carlo Bo.

Rispetto alla prima serata si è registrato qualche caso di svenimento dovuti soprattutto al caldo torrido. Da segnalare qualche momento di tensione all’apertura dei cancelli.

Nel video l'intervista al sindaco di Alba Carlo Bo e all'assessore al Turismo, Manifestazioni e Eventi del comune albese Emanuele Bolla.





Il festival si prepara per la giornata di oggi, domenica 9 luglio, con un altro attesissimo evento, la grande festa dedicata agli anni 90 in Italia, nell’unica data 2023 in Piemonte degli Articolo 31, a cui seguirà il Dj Time live che vede la partecipazione di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Al termine del primo week-end, il grande protagonista di Collisioni nella serata di domenica 16 luglio sarà invece Checco Zalone, per la prima volta al festival con il suo esilarante spettacolo Amore + Iva. Biglietti disponibili on line e in cassa.

Collisioni non si ferma però quest’anno al consueto weekend di luglio, in Piazza Medford. Novità di quest’edizione, dopo i grandi concerti di massa, è la programmazione del festival nella nuova casa dell’Arena permanente realizzata presso il Parco Tanaro di Alba, che presenterà una rassegna estiva di concerti, incontri letterari, spettacoli e altri appuntamenti fino a metà settembre, per poi spostarsi nel Collisioni Circus per la stagione invernale.