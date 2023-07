Dalla Banca di Caraglio 5 milioni di euro per i soci del Terziario e del Turismo

Martedì 11 luglio a Cuneo, presso la sede provinciale della Confcommercio, è stato firmato l’accordo tra la Banca di Caraglio, Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo e Confirete che prevede per il 2023 lo stanziamento da parte dell’istituto di credito di un plafond di 5 milioni di euro destinati ai soci del Terziario e del Turismo della banca e dell’associazione di categoria, al fine di supportare gli investimenti aziendali o le spese di inizio attività. Alla firma erano presenti: Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio, Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo e vicepresidente di Confirete, Silvia Bertolino, responsabile servizi di consulenza e rete distributiva per Confirete, Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio e Marco Manfrinato, segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo.

Nello specifico, la convenzione prevede l’assegnazione di un plafond finalizzato al rilascio di finanziamenti per inizio attività, acquisto impianti e macchinari, attrezzature, arredi, ristrutturazione locali, acquisto azienda o ramo d’azienda, assunzione e formazione di personale, acquisto scorte e sostegno alla liquidità (solo se congiuntamente ad altre finalità). I mutui saranno dell’importo massimo di 150 mila euro per ogni singola linea e avranno una durata massima di 7 anni a condizioni economiche agevolate, con la garanzia del Confidi pari all’80% dell’importo finanziato.

“Promuovere e sostenere l’economia locale è da sempre un nostro obiettivo e sono entusiasta di rinnovare questa importante iniziativa con la quale forniamo un aiuto mirato alle nostre micro e piccole medie imprese del Commercio e del Turismo – dichiara Livio Tomatis, Presidente della Banca di Caraglio –. Attraverso questa collaborazione metteremo a disposizione risorse finanziarie e consulenza specializzata per aiutarli ad affrontare le sfide attuali e a creare basi solide per il futuro. In questo modo il nostro istituto di credito intende agevolare gli imprenditori nell’accesso ai fondi necessari per far fronte alle spese operative e agli investimenti in nuove attrezzature o per adattare le loro attività alle esigenze del mercato in evoluzione”.

“Il plafond che abbiamo firmato con piacere oggi – commenta Luca Chiapella, Vicepresidente di Confirete e Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo – rappresenta la conferma della storica collaborazione esistente sul territorio tra Banca di Caraglio e Confirete, il Confidi di riferimento del sistema Confcommercio. Nel solco di precedenti favorevoli esperienze comuni, Confirete e Banca di Caraglio – sottolinea Chiapella – con questa iniziativa intendono riproporre una rinnovata disponibilità a sostenere le esigenze finanziarie delle aziende piemontesi, con un occhio di riguardo alla condivisa mission di supporto territoriale al tessuto imprenditoriale locale, in forza della radicata vicinanza delle due strutture sui territori di riferimento e del ruolo del sistema associativo Confcommercio”.