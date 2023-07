Cuneo, Manassero: "Siamo preoccupati per il forte consumo di crack tra giovani e giovanissimi"

"Ci preoccupa lo spaccio. E il forte consumo di crack. Siamo preoccupati soprattutto per la salute per i nostri ragazzi, giovani e giovanissimi. E' una droga a basso costo (una dose si può trovare anche a 5 euro, ndr), con effetti impattanti sulla salute".

E' quanto ha dichiarato stamattina, in Prefettura a Torino, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, intervenuta alla Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza assieme alla Prefetta Patrizia Triolo e ai comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rispettivamente colonnello Giuseppe Carubia e colonnello Mario Palumbo, oltre al Questore di Cuneo, dottor Nicola Parisi.

Cuneo è una città sicura? La Manassero ha evidenziato come la percezione della cittadinanza non sia avallata dal numero dei reati, in diminuzione. Ma c'è un senso di allarme che in costante aumento, a Cuneo come a Torino, perché, ha osservato proprio il prefetto di Torino Raffaele Ruberto, "esiste un problema di convivenza e vivibilità".

Lo sa bene la sindaca Manassero, sottolineando come restino aree e temi sorvegliati speciali sia la gestione dei braccianti agricoli che le problematiche del quartiere Cuneo Centro, in particolare per la zona della stazione. "Tutto questo è stato oggetto di un importante lavoro coordinato dalla Prefettura e che ha visto interventi importanti, sia da parte delle forze dell'ordine che del mondo del terzo settore, con risultati positivi", ha commentato.

Ma è proprio il fenomeno dello spaccio e del consumo di crack a destare allarme, sia nelle famiglie che tra i residenti della zona dove questo avviene. "Il consumo di droga è in aumento - ha osservato ancora la sindaca di Cuneo. Stiamo lavorando con tutti i soggetti, compreso il SERT. Il crack porta a fenomeni e conseguenze diversi rispetto ad altre sostanze, tra cui molta aggressività e spudoratezza. A questo si aggiunge la frustrazione, per i cittadini ma non solo, di assistere a fermi o arresti di spacciatori senza che poi ci siano delle azioni conseguenti. Il crack è una droga pericolosissima, l'allarme è alto. Ma anche, voglio ribadirlo, l'attenzione da parte di tutti".