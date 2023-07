Quasi conclusi i lavori di revisione della seggiovia di Crissolo

Sono ormai in fase di arrivo i lavori di revisione della seggiovia di Crissolo.

Dopo le polemiche legate al mancato funzionamento della passata stagione, riverberate in queste settimane, l’impianto a fune sembra destinato a tornare in funzione entro la fine di luglio (a tal proposito esisterebbe già una data, non ancora ufficializzata), parallelamente all’apertura sinergica del locale ristoro.

I lavori di revisione sono stati realizzati dalla ditta Borgogno di Paesana, e costati - fra mille e una difficoltà - 77mila euro.