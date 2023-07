Cuneo, s'inaugura la "Rotonda del Centenario", lunghe code in entrata ed uscita dalla città

Traffico in tilt per chi in questi minuti vuol entrare o uscire da Cuneo nella zona nord. Per l'inaugurazione della "Rotonda del centenario" di Porta Mondovì, in occasione della tre giorni del Centenario della Sezione Ana di Cuneo, la strada in prossimità dell'evento è momentaneamente chiusa al traffico e si stanno creando lunghe code.

Per chi proviene da Mondovì è obbligatorio svoltare verso la bovesana, prima del ponte sul Gesso, mentre restano chiuse anche la discesa Marconi e via Circonvallazione Nord fino alla rotonda di piazza Torino.

Il traffico riprenderà dopo la cerimonia.