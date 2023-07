Programma Alcotra: in arrivo oltre 10 milioni di euro per i 13 progetti "made in Granda"

Sono 13 i progetti presentati da enti cuneesi che sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma Alcotra tenutosi in Savoia, a Courchevel, lo scorso 5 luglio. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al territorio della Granda è di 10.221.553.



Gli interventi, che dovranno essere realizzati nei prossimi tre anni, riguardano gli ambiti dello sviluppo economico, la tutela ambientale, la formazione, la cultura e il turismo. Di seguito l’elenco dei progetti: Savoia Experience (Castello della Manta, Associazione Terre dei Savoia); RivierAlp (Comune di Limone Piemonte, Cônitours, Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime); Vermenagna-Roya III (Comuni di Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Vernante e Robilante, Atl del Cuneese, Associazione Art.ur); Cognitio-Fort (Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime, Unione Montana Valle Stura); Gag (Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione Agrion); ValOd’Oc (Unione Montana Valle Stura, Impresa Verde Cuneo); MC0 (Camera di Commercio di Cuneo, Miac); MHF: MyHealthFriend (Asl Cn1 e Asl Cn2); Aclimo (Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime, Parco fluviale Gesso e Stura); Ge.Co. (Ente Gestione Aree Protette del Monviso); BiodivTourAlps (Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime); Se.Te (Provincia di Cuneo); Trasformation (Agenform, Comune di Moretta)



Ai lavori del Comitato di Sorveglianza di Courchevel hanno partecipato il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere delegato alla programmazione Alcotra Silvano Dovetta.



Tra le operazioni ammesse a finanziamento compare anche il progetto “Se.Te – Siccità e Territorio” che vede la partecipazione della Provincia di Cuneo in partenariato con la Provincia di Imperia (capofila), Regione Valle d’Aosta, Anci Liguria e gli enti francesi Èa èco-entreprises, Carf e Avitem.



Il tema affrontato è quello della carenza idrica, con la costruzione di un piano di azioni transfrontaliero e la realizzazione di interventi pilota che, in provincia di Cuneo, prevedono l’individuazione di siti in cui condurre sperimentazioni di ricarica di falda a favore delle attività agricole. Saranno inoltre condotte azioni di sensibilizzazione e di informazione sul tema.



Per la realizzazione delle attività del progetto Se.Te, la Provincia di Cuneo disporrà di 441.250 euro, finanziati per l’80% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) e per il 20% dal Fondo di rotazione.



Ricordiamo che Alcotra è uno dei programmi europei di cooperazione transfrontaliera. Il suo obiettivo è rafforzare la coesione tra territori frontalieri italiani e francesi. Il programma finanzia progetti di cooperazione che rispondano a bisogni rientranti nelle macro direttrici di sviluppo individuate dall’Unione Europea: innovazione e digitalizzazione, tutela ambientale e sostegno alla resilienza della popolazione in area montana e rurale. I progetti vengono ideati e realizzati da partenariati composti da soggetti italiani e soggetti francesi, impegnati in un lavoro congiunto per la realizzazione di obiettivi comuni.