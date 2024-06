A Tenda si posa il Pont des 14 Arches: ora non resta che attendere quello sul Rio Cà e la riapertura del tunnel

Sono iniziati in mattinata e dovrebbero concludersi entro la giornata di oggi, venerdì 7 giugno, i lavori di montaggio e sistemazione del Pont des 14 Arches a Tenda, in Valle Roya, spazzato via dalla tempesta Alex nell'ottobre del 2020. Si tratta del collegamento all'uscita del paese francese, poco dopo il distributore di carburante, lato valle.

Insieme con il ponte di Borg Neuf, che unisce la parte bassa a quella alta dell'abitato di Tenda, è una delle ultime opere in via di ultimazione nell'intera valle francese. Una strada che fino a 4 anni fa era la via del mare usata dai cuneesi.

La struttura misto acciaio-calcestruzzo, è identica alle altre precedentemente posate in questi quattro anni in valle e ricalca l'attraversamento che sarà posato anche sul Rio Cà, all'uscita del tunnel stradale del Tenda sempre sul versante francese.

L'avanzamento della struttura a tutt'oggi vede la produzione, con l'87% delle spalle ponte realizzate. L'assemblaggio e la realizzazione dell'impalcato sono però ancora fermi al 10%.

Per quanto riguarda la nuova galleria, lo stato di avanzamento del rivestimento è ormai praticamente completato, 93%, ma la modifica degli imbocchi che consiste nello scavo di due nuovi tratti di tunnel spostati verso valle, ciascuno lungo circa 150 metri, che si collegheranno alle gallerie già esistenti, è solo al 25%.