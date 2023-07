Una colazione al Caffè Pasticceria Converso sui passi dell’Historic Cafés Route

In foto il Caffè Pasticceria Converso di Bra

A Bra, anche i bar hanno una storia lunga e affascinante che vale la pena raccontare. È il caso del Caffè Pasticceria Converso, sempre garanzia di successo per svoltare la giornata con leccornie di ogni genere: bignè, brioche, strudel, gelati, torte e altre meraviglie.

A rendere speciale questo luogo è però la dolcezza che va oltre gli zuccheri: il locale di via Vittorio Emanuele II, infatti, fa parte della rete dell’Historic Cafés Route in cui sono annoverati i più importanti caffè storici del Piemonte.

Il Converso è ormai un’istituzione, già da tutto il secolo scorso croissant e marron glacé esaltano le papille gustative dei braidesi. Quante colazioni sono passate in questa pasticceria che sta mettendo più trofei in bacheca di CR7: fa parte dei Locali Storici d’Italia, è tra i Bar d’Italia del Gambero Rosso e persino descritta nel libro “Il fascino dei Caffè Storici del Cuneese” di Adriano Restifo.

Entrare in questo posto è come tornare indietro nel tempo. Arredi vintage, sala con specchi, manifesti che ricreano l’incantesimo delle antiche boutique in stile francese. È un’oasi di dolcezza tra le vetrine della capitale del Roero, dove il peccato di gola è legittimato, anzi, dovuto.

Non a caso, il 30 giugno scorso il Bar Caffè Converso è stato protagonista con il suo titolare Federico Boglione al convegno internazionale “Historic Cafè route - tangible and intangible living heritage”, che si è tenuto a Torino, presso le Gallerie d’Italia. L’evento è stato promosso dall’associazione Caffè storici di Torino e del Piemonte, che riunisce 20 caffè storici sparsi per la regione.

Questi caffè sono testimoni di una storia, di un’architettura e di una cultura che meritano di essere valorizzate e conosciute. Per questo motivo, l’associazione ha aderito al progetto “Historic Cafés Route”, un itinerario culturale europeo certificato dal Consiglio d’Europa nel 2022, che celebra il patrimonio tangibile e intangibile dei caffè storici nel continente.

Il convegno è stato un’occasione di confronto e di collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali, come il Ministero della cultura, la Regione Piemonte, l’Unioncamere Piemonte, la Camera di commercio di Torino e i Comuni interessati, per sottoscrivere una manifestazione d’intenti che impegni tutti gli attori coinvolti nella salvaguardia e nella promozione dei caffè storici come patrimonio vivo e sostenibile.

Il convegno si ispira ai principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’UNESCO, che riconosce il ruolo fondamentale del patrimonio immateriale nella tutela della diversità culturale, nella trasmissione dei valori e delle conoscenze locali.

Perché oltre ad essere luoghi di gusto e socializzazione, i caffè rappresentano centri di scambi culturali, di idee e di dibattiti. Molti di questi sono sopravvissuti ai cambiamenti sociali, diventando parte integrante del patrimonio collettivo. L’obiettivo dell’Historic Café Route è proprio quello di proteggere e salvaguardare questi luoghi ricchi di storia e cultura.

Così l’espresso, il cappuccino o l’aperitivo sorseggiati al banco o al tavolo del Converso avranno un sapore ancora migliore, un aroma ricco di tradizione e di piccoli grandi eventi succedutisi sotto lo sguardo della Zizzola.