Quattro nuovi comuni entrano a far parte del progetto CamperViso

Il progetto CamperViso, sei itinerari dedicati al Turismo Itinerante nelle Terres Monviso, si arricchisce con l’adesione di quattro comuni al circuito del “Comune Amico del Turismo Itinerante”, che si aggiungono a quelli di Saluzzo e Paesana, amici da alcuni anni.

La scorsa settimana i Comuni di Caraglio, Cartignano, Crissolo e Pontechianale hanno ricevuto l’attestato C.A.T.I. firmato dal Presidente Nazionale dell’Unione Club Amici Ivan Perriera e consegnato direttamente dal Presidente di Camminare InCamper Valter Rosso.

I Comuni saranno identificati come “Comune Amico del Turismo Itinerante” mediante cartelli stradali specifici posti all'ingresso degli stessi. Far parte del progetto dell'Unione Club Amici significa anche diffusione di informazioni turistiche e promozione dei Comuni e delle Terres Monviso attraverso le fiere di settore ed attraverso il sito ufficiale della Federazione www.unioneclubamici.com.

L’attestato ed i cartelli sono stati consegnati dal Presidente dell’Associazione di promozione sociale e culturale Camminare InCamper, che, tra i suoi scopi, ha quello di promuovere e valorizzare il Turismo del “plein air”, ai sindaci dei quattro Comuni.

Il Presidente, Valter Rosso, parlando della guida “CamperViso” sottolinea: “Con il progetto CamperViso si sono voluti realizzare una serie di percorsi dedicati al Turismo Itinerante, che, partendo da Saluzzo, antica capitale del Marchesato, si sviluppano nel territorio delle Terre del Monviso: sul lato italiano - nelle sette Valli alpine che confluiscono verso un fondovalle ricco ed accogliente – e sul versante d’oltralpe francese. Abbiamo quindi immaginato un viaggio in camper nelle Terre del Monviso e nelle valli occitane, percorrendo strade poco trafficate, fermandoci di tanto in tanto per scoprire borghi ricchi di arte e storia, e conoscere comunità vivaci che organizzano feste e sagre, alla scoperta dei piccoli centri, dei borghi autentici, pronti ad aprirsi ad un turismo responsabile e sostenibile. Il camper permette infatti, grazie alla sua duttilità, di “vivere” questi territori in maniera differente, di abbandonare le autostrade per scoprire le strade provinciali, il patrimonio culturale, le meraviglie paesaggistiche e le varietà gastronomiche, che si trovano disseminate un po’ ovunque, tra i comuni di pianura e le Valli Po, Bronda, Infernotto, Varaita, Maira, Grana e Stura e l’oltralpe francese”.

Gli attestati sono stati consegnati ai Sindaci di Cartignano Francesco Cioffi, di Crissolo Fabrizio Re, di Caraglio Paola Falco e di Pontechianale Andrea Allasina.

I Camperisti si aspettano che altri Comuni di Terres Monviso seguano questo esempio.