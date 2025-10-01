Plastic Free Cuneo – Sea & Rivers: a Monterosso Grana rimossi 580 kg di rifiuti

Successo straordinario per l’iniziativa Sea & Rivers promossa da Plastic Free Onlus, che ha visto protagonisti i volontari nella suggestiva borgata abbandonata di Tech, immersa nei boschi della frazione San Pietro a Monterosso Grana.

Guidati dalla referente locale Giulia Galliano Sacchetto, i partecipanti hanno raccolto e differenziato 580 kg di rifiuti, restituendo luce e dignità a un angolo dimenticato della valle. I materiali recuperati sono stati suddivisi in:

· 200 kg di ingombranti

· 190 kg di ferro

· 150 kg di indifferenziato

· 30 kg di vetro

· 10 kg di plastica

Un risultato che dimostra come anche le zone più remote meritino rispetto e tutela.

L’evento si è svolto con il supporto del Comune di Monterosso Grana, rappresentato dal Sindaco Stefano Isaia, dall’ex Sindaco Roberto Massa, da Emilio Garrone, dall’Assessore Renato Isoardi, dal cantoniere Massimo Molineri e dal consigliere Pierpaolo Arneodo, tutti attivamente impegnati. Un ringraziamento speciale anche al negozio Cavallera Casalinghi di Boves, che ha offerto un omaggio ai volontari.

Fondamentale la collaborazione delle referenti Flavia Faccia (coordinatrice regionale) e Alessandra Sheila Gallo (referente locale Cuneo), che hanno preso parte alla raccolta, contribuendo al successo dell’iniziativa.

L’appuntamento di Monterosso Grana rientra nel calendario internazionale Sea & Rivers, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sostenuto da MINI, main sponsor della campagna, al fianco dei volontari in tutta Italia per costruire insieme un futuro libero da plastica e rifiuti.

“Non solo un’azione di pulizia, ma un gesto simbolico di impegno collettivo per la salvaguardia del nostro ambiente” – dichiarano gli organizzatori.