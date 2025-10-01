Rocca Cigliè: conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali

Nei giorni scorsi si sono conclusi a Rocca Cigliè i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, affidati alla ditta Raimondi di Ceva.

Gli interventi, per un importo complessivo di circa 70.000 euro, rientrano nel progetto generale di messa in sicurezza del territorio, finanziato con un contributo di 500.000 euro del Ministero dell’Interno.

Dopo la prima parte delle opere, che aveva interessato la messa in sicurezza del versante della nuova piazza “Balcone di Langa” con rifacimento della pavimentazione e regimazione delle acque, si è passati ora ad un ampio intervento sulle strade comunali in diverse località.

Le lavorazioni hanno riguardato la pulizia delle cunette per il corretto deflusso delle acque, il livellamento di tratti ammalorati e la stesura di nuovo manto bituminoso nei punti più critici.

Sono inoltre state asfaltate alcune piazzole di sosta, in particolare in via Roma e in località Rualunga, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e funzionalità della viabilità locale.

«Come Amministrazione siamo soddisfatti di essere riusciti a intervenire sulle strade comunali più deteriorate – commenta il sindaco Luigi Ferrua – garantendo agli utenti una percorrenza sicura, senza buche e avvallamenti. Ci auguriamo che i cittadini abbiano apprezzato gli interventi realizzati. Il nostro impegno per il futuro – prosegue Ferrua – sarà quello di reperire nuove risorse economiche per proseguire con ulteriori asfaltature anche sulle restanti strade comunali».

Con questi lavori l’Amministrazione conferma la volontà di continuare a investire sulla sicurezza del territorio e sulla qualità della viabilità, elementi fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini e per la valorizzazione del paese.