ITT Talks: Fiona May e Valeria Ciardiello a Barge, tra genitorialità e leadership

Martedì 30 settembre presso l'Innovation Center ITT di Barge si è tenuto l’incontro “Tra genitorialità e leadership”, un nuovo appuntamento all’interno degli ITT Talks, il programma di eventi periodici, organizzati da ITT Motion Technologies, aperti ai dipendenti e al pubblico esterno, con l’obiettivo di affrontare temi rilevanti di carattere sociale.

Queste iniziative sono collocate in un percorso di responsabilità sociale d’impresa e di apertura al territorio, finalizzato a favorire la condivisione, il confronto e la sensibilizzazione su argomenti di impatto collettivo Come spiega Maria Graziano, Friction HR Executive Director di ITT, «Con questo evento si è scelto di continuare a investire su tematiche di diversità, equità e inclusione, perché sono valori in cui l’azienda crede fermamente, forte di progetti avviati anni fa, come la certificazione per la parità di genere e il bando #RiParto, in cui rientra anche questo progetto, denominato “Supporto alla natalità in ITT Italia Srl”, realizzato in collaborazione con Randstad Enterprise».

L’incontro, pensato per andare oltre le etichette aziendali e offrire uno spazio autentico di confronto, in cui le persone possano raccontarsi “senza filtri” e riconoscersi nelle esperienze altrui, ha visto come protagoniste indiscusse la giornalista Valeria Ciardiello e Fiona May, icona dell’atletica leggera italiana e imprenditrice di successo.

Dall’interessante conversazione propiziata dalle domande di Ciardiello sono emerse riflessioni e spunti sul percorso di vita di May, non solo come atleta, ma anche come madre e donna. Non si è parlato soltanto della sua carriera sportiva, ma anche del suo ruolo di genitore e del modo in cui la leadership possa esprimersi in diversi ambiti della vita.

«Come mamma è difficile concedere libertà, anche quella di sbagliare, soprattutto quando una delle tue figlie sceglie di seguire la tua stessa carriera sportiva», ha raccontato Fiona. Madre di due figlie forti, Larissa e Anastasia, ammette che vedere proseguire la propria eredità sportiva richiede un delicato equilibrio tra sostegno e rispetto delle scelte personali. «Ci vuole coraggio, ma è fondamentale lasciare spazio alla loro determinazione, anche negli sbagli».

Il passaggio da atleta a madre è stato un momento delicato, anche perché non esisteva alcun supporto specifico per allenare le donne dopo la gravidanza. Ancora oggi, spesso, le donne vengono rinchiuse in uno “scatola” culturale da cui è difficile uscire. Sul tema della leadership femminile, Fiona ha parlato con la stessa energia che l’ha sempre contraddistinta. Laureata in Economia e Commercio, è convinta che una donna possa essere atleta, imprenditrice e madre, purché sostenuta da passione e forza mentale. Per lei, la leadership significa inclusività, autenticità e capacità di fare squadra, riconoscendo il valore ispirazionale delle storie individuali.