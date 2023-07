Il Museo della Ceramica di Mondovì ospita le Bocce Quadre

Sarà presentato l’11° Campionato Italiano di BQ, ma si tratterà anche degli eventi correlati: primo fra tutti il Talk-Show “ParalleleBipedi a confronto” che pure quest’anno vedrà sul palco ospiti di tutto rilievo, coordinati e moderati da Dario Vergassola. E poi: “ParalleleBipedi fuori orario”, il concerto de ”L’Ora Canonica”, il Concorso fotografico, Miss BQ 2023, l’attività di team building, gli interventi in scuole, RSA e Centri diurni, i BQpoint, gli spettacoli natalizi, ecc, insomma tutte quelle attività che anno dopo anno i bocciaquadristi monregalesi stanno coltivando e ampliando, offrendo alla popolazione anche nuovi punti di vista e nuovi spunti di riflessione. E da quest’anno le BQ guardano anche all’arte.

Infatti: proprio giovedì 27 alle 17.30 verrà inaugurata “c u b i q a”, mostra che sarà ospitata nelle sale del Museo cittadino e che sarà possibile visitare fino al 30 settembre. Ne sarà presentato il catalogo (realizzazione grafica: Studio Degrandis, foto: Davide Gonella), alla presenza di alcuni degli artisti aderenti al progetto (Franco Alessandria, Stefano Allisiardi, Alessia Clema, Dario Ghibaudo, Oscar Giachino, Ugo Giletta, Lorenzo Griotti, Daniele Guolo, Pier Giuseppe Imberti, Tanchi Michelotti, Marco Noero, Corrado Odifreddi, Marco Tallone, Michelangelo Tallone, Paolo Turco, Anna Valla, Gianpiero Viglino).

Curatore e Direttore Artistico: Filippo Pippo BESSONE, artista con tante facce e qualche spigolo.

Così scrive Pippo (dal catalogo della mostra):

“Diciassette artisti hanno accettato la sfida, una sfida alla pari, su una superficie alquanto singolare e improbabile. Hanno voluto cimentarsi per il gusto di giocare su di un cubetto di cm 7x7x7 (o più propriamente: 0,3x0,3x0,3 esimetri), dando vita a opere uniche e originali.

(…)

Sono gli spigoli di ognuno di noi che enfatizzano il nostro essere e che ne fanno ammirare o disprezzare le varie sfaccettature. Per potere amare chi ci sta di fronte, bisogna potere vedere con chiarezza tutte le sue facce, nessuna faccia deve restare in ombra, perché potrebbe essere proprio quella la più importante. Per questo motivo abbiamo posizionato le opere di sbieco (su supporti realizzati da Ceramica Besio, n.d.r.), così da poterne ammirare ogni faccia.

…e il boccino?! non si parla quasi mai del boccino: un piccolo cubetto che dà il via al gioco. Ma il boccino è importantissimo. È la meta a cui puntare per fare punto, decide la partita: ne determina l’inizio e forse anche la fine... Il cubetto apparentemente insignificante, allegoria dell’incipit universale, sarà forse ciò che resterà quando tutto imploderà.

Ma tranquilli: il giuoco delle bocce quadre è pura goliardia, è aggregante e conviviale: tutti possono giocare e diventare campioni italiani, tutti possono cimentarsi e divertirsi. Anche questi artisti, essendo dei grandi, hanno voluto e saputo giocare con noi.”