Standing ovation per i Pink Floyd Legend, che chiudono l'edizione 2023 di Onde Sonore

Standing ovation e pubblico in delirio ieri sera a Tarantasca, dove i Pink Floyd Legend hanno chiuso l'edizione 2023 di Onde Sonore, che ha festeggiato 22 edizioni.

Un evento ormai diventato imperdibile nel panorama dell'estate cuneese.

"E' stata una splendida edizione, con un'importante partecipazione di pubblico, grazie anche a tre serate con proposte musicali molto diverse tra loro. Come organizzatori siamo più che soddisfatti, il nostro è un gruppo di volontari che si dà da fare per il paese, siamo contenti di quello che anche quest'anno siamo riusciti a fare", commenta lo staff di Onde Sonore.

Una chiusura davvero col botto. I Legend sono la band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, testimoniato dal tutto esaurito registrato in ogni data. Una serata, quella a Tarantasca, che non ha assolutamente deluso.

Ieri il grande tributo alla band inglese con il concerto-evento ATOM HEART MOTHER. Nelle due ore di concerto a OndeSonore 2023, oltre all’esecuzione integrale della suite, i Legend hanno riproposto anche tutti i più grandi successi della band inglese nella classica formazione live a nove elementi, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.