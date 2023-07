Sere d'Estate Fai, il Castello della Manta propone "Astronomi per una notte"

Mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, il Castello della Manta proporrà Astronomi per una notte, un’imperdibile occasione per “andare a caccia” di stelle cadenti: dopo il picnic in giardino alle ore 20 ( su prenotazione ) e la visita all’imbrunire delle sale del castello e della Chiesa di Santa Maria del Rosario, gli occhi del pubblico saranno puntati alla volta celeste, condotti nell'osservazione dagli astrofili dell'associazione Celestia Taurinorum.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.