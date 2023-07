Calderoni: "Nord Ovest perno della logistica, ma pare del tutto esclusa la provincia di Cuneo"

Nei giorni scorsi una interessantissima inchiesta di Paolo Griseri su La Stampa sottolineava che nei prossimi dieci anni il Nord-Ovest diverrà il perno della logistica e del transito delle merci verso l’Europa del Nord. Tutto si giocherà sull’asse Genova, Alessandria, Torino.



Da anni infatti si progetta di fare del Piemonte la piattaforma logistica per ricevere, assemblare e smistare merci e prodotti in tutta Europa, sulla scia dei progetti del corridoio ferroviario Torino - Lione e del terzo valico tra Genova e Alessandria.



Una partita da cinquanta milioni di tonnellate di merci all'anno e la possibilità concreta di far tornare centrale il Nord-Ovest e che speriamo possa essere uno dei temi della prossima campagna elettorale regionale, anche a fronte delle dichiarazioni del presidente Cirio secondo cui «il futuro dei nostri territori è destinato a mutare profondamente e sarebbe un grave errore non coglierne le opportunità».



Una grande opportunità per il Piemonte, dunque, da cui pare però del tutto esclusa la provincia di Cuneo. Il Tenda è nella totale incertezza che tutti conosciamo. Il Maddalena è in stato comatoso e nemmeno più si parla della variante di Demonte. Taglio di corse sulla Cuneo - Ventimiglia e silenzio assordante su Cuneo - Saluzzo - Savigliano, Cavallermaggiore - Bra e Cuneo - Mondovì.



Che ne è stato del progetto retroporto di Vado Ligure, col polo logistico intermodale nell’area Fossano - Levaldigi, che darebbe finalmente una vocazione all’aeroporto di Cuneo e gambe alla prima provincia per export del Piemonte dopo l’area metropolitana? Eppure con pochi investimenti si potrebbe adeguare la ferrovia Torino-Savona anche al servizio merci.



Servirebbe una forte volontà delle forze economiche, sociali e politiche per costringere la Regione Piemonte ad investire anche sulla Granda, andando finalmente oltre i convegni, gli studi, i progetti. Questo è il tempo. Oggi ci sono le risorse. Domani sarà troppo tardi ed anche il “modello Cuneo” rischia di pagare un prezzo altissimo.



Mauro Calderoni