Saluzzo, Comune vince due bandi: 330mila euro per i giovani delle Terre del Monviso

Il «Quartiere», dopo i lavori di trasformazione portati avanti negli ultimi decenni da caserma a polo della socialità e della cultura, continua a essere sempre più attrattivo per iniziative, persone, utenti, progetti e anche finanziamenti. Gli ultimi due sono stati confermati al Comune di Saluzzo nei giorni scorsi, per un totale di 330 mila euro.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio civile universale ha stanziato 150mila euro per il bando “Giovani in biblioteca”, mentre la Compagnia di San Paolo, nell’ambito di “Salute Effetto Comune. Salute mentale, comunità giovani generazioni”, ha concesso 180 mila euro.

Nel dettaglio, la Presidenza del Consiglio ha finanziato il progetto «Trame» che prevede «di capitalizzare e sviluppare – spiegano i funzionari dell’Ufficio progettazione del Comune - le buone pratiche di educazione non formale ed informale messe in atto nel Saluzzese e consolidare lo sviluppo delle politiche giovanili integrate a logiche di cultura e promozione del benessere dei giovani locali. Si adotterà il paradigma metromontano favorendo scambi tra i giovani del territorio».

Il budget, infatti, riguarda e interessa Saluzzo insieme a Manta, Verzuolo, Costigliole, Sampeyre, Venasca, Ostana e Sanfront, con le relative biblioteche che cercheranno di coordinarsi con un sistema di comunicazione comune. Il progetto riguarda ragazzi e giovani dai 14 e 35 anni e prevede azioni e laboratori, con diversi linguaggi artistici, anche per attirare e ingaggiare nuovi possibili utenti.

Compagnia di San Paolo, invece, ha stanziato i 180 mila euro per continuare a sviluppare e implementare le “azioni” di politiche giovanili già in corso per i prossimi due anni: ci sarà, fra le varie iniziative, un laboratorio teatrale con approfondimenti sul benessere giovanile, verranno sostenuti progetti già in atto, come “La voce di Elisa”, ci saranno occasioni per coinvolgere giovani utenti ospiti di una comunità alloggio a Saluzzo, ci saranno nuove forme di confronto e scambio tra giovani e anche tra educatori e insegnanti.

«Con la trasformazione e la riqualificazione del “Quartiere” – dice il sindaco Mauro Calderoni – abbiamo creato spazi molto belli e funzionali da mettere a disposizione della cittadinanza. Il lavoro però non finisce e non terminerà mai, perché dobbiamo continuare a investire per metterci dei contenuti, delle azioni significative, che servano ai saluzzesi, che aiutino la comunità a crescere, migliorare, confrontarsi, unirsi sempre più. E facciamo tutte queste iniziative insieme e a favore di tutto il territorio metromontano delle Terre del Monviso, grazie ai bandi che i progettisti del Comune continuano a vincere e grazie a chi, come in questo caso la Presidenza del Consiglio e Compagnia di San Paolo, investono sui territori e premiano chi ha progetti e iniziative significative e utili da portare avanti».