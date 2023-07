Connessioni annuncia il terzo ospite: a Cuneo l'influencer della fisica Vincenzo Schettini

Connessioni, il Festival della Comunicazione di Cuneo, organizzato e ideato dall’Associazione Culturale ALL4U, presenta il terzo ospite dell’edizione 2023 con un talk dedicato alla fisica.

Il 15 settembre arriverà Vincenzo Schettini, professore di fisica con milioni di follower in tutta Italia per la prima volta nel capoluogo della Granda.

Il prof influencer laureato in Fisica e docente alle superiori, ha deciso di postare nel 2017 il suo primo video che è diventato virale. Ora è presente su tutti i canali: Facebook, TikTok, Instagram, Youtube. Col format “La fisica che ci piace” il professore realizza lezioni coinvolgenti che appassionano giovani e meno giovani.

Agli inizi del 2000 si diploma in violino e didattica della musica per poi laurearsi in Fisica. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto che ha la musica sul palcoscenico: da anni dirige un affermato gruppo gospel chiamato «Wanted Chorus» e insegna fisica nelle scuole superiori, divulgandola contemporaneamente online sotto lo pseudonimo de La Fisica Che Ci Piace.

Sui suoi canali social, dove è seguito complessivamente da tre milioni di follower, rende la sua materia accessibile a tutti in particolare i giovani insaporendo le lezioni con un tocco puramente personale. Da anni cura la parte social di un prestigioso programma di formazione dei docenti italiani al Cern di Ginevra. Ha pubblicato nel 2022 il suo primo libro, "La fisica che ci piace", edito da Mondadori Electa, che nello stesso anno ha raggiunto la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia.

La scuola è finita ma non si smette mai di imparare, dalle spiagge d’Italia c’è un docente che ha a cuore la formazione e sta cambiando il modo di educare, il suo nome è Vincenzo Schettini.



L’incontro si svolgerà presso il Cinema Monviso di Cuneo, venerdì 15 settembre dalle ore 10; l’ingresso è gratuito ma con posti limitati e con l’obbligo di prenotazione sul portale di mailticket (www.mailticket.it).

Importanti sono le collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali il Progetto H.A.R., il centro culturale “NUoVO” e la Consulta Giovani di Cuneo, che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival.

L’evento è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione CRC, Fondazione CRT e del Comune di Cuneo ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.

Per info www.connessionifestival.it.