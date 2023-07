A Cuneo il “Cantiere goloso” al Parco della Resistenza di Viale Angeli dà il via al progetto per lo sviluppo sostenibile “FaMù nel Parco”

È stato inaugurato oggi pomeriggio - venerdì 21 luglio 2023, ndr - presso il Parco della Resistenza sul Viale degli Angeli di Cuneo, il “Cantiere goloso” di “FaMù nel Parco”, il progetto ideato dalla Sabaco d’Oc per dare vita a uno spazio rigenerato in cui il gelato e la piccola ristorazione, fortemente legata al territorio, possono incontrare i tanti volti della sostenibilità. L’obiettivo è quello di proseguire il percorso che il Comune di Cuneo ha intrapreso l’anno scorso inaugurando la Casa della Sostenibilità, facendo di “FaMù nel Parco” un luogo manifesto di buone pratiche per dare un contributo ad innescare il cambiamento auspicato a livello internazionale dalle indicazioni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il “Cantiere goloso”, prima fase del progetto di riqualificazione dell’intera area, prevede la distribuzione del gelato FaMù da un food-truck dal mattino alla sera. In autunno, con l’avanzamento del cantiere, verrà aperto il locale e avviata la somministrazione al suo interno, dove verranno organizzate le prime iniziative di Convivialità sostenibile. Nella primavera 2024, a lavori ultimati, “FaMù nel Parco” aprirà anche il dehors e porterà le attività proposte anche nel nuovo spazio ricavato all’aperto.

“Il nostro sogno è quello di realizzare un luogo in cui tornare a essere comunità - spiegano Paolo e Marco Lopatriello, titolari della Sabaco d’Oc Srl, l’azienda cuneese proprietaria del marchio Famù -. Per questo abbiamo deciso di investire nella rigenerazione di una porzione di Parco della Resistenza per restituirla alla città, riempiendola di progetti e attività accomunate da una visione di sostenibilità e collaborazione. Gli spazi interni ed esterni daranno così vita a un ambiente informale, aperto a tutti, nel quale sarà possibile partecipare a iniziative a tema e conoscere i progetti sostenibili di Cuneo. Anche l’offerta commerciale sarà in linea con le attività e le finalità dello spazio. Al gelato di qualità si affiancherà una piccola ristorazione tipica ma non elitaria, basata sul legame con il territorio costruito in vent’anni di esperienza nel settore. Gli ingredienti principali della proposta saranno fornitori locali, artigianali e produzioni prevalentemente realizzate in un’azienda agricola sociale, ma abbiamo anche in serbo una collaborazione importante con un partner di rilevanza internazionale che potrà dare un contributo importante all’intero progetto”.

Il progetto “FaMù nel Parco” parte dal recupero dei due fabbricati ottagonali, uno in muratura e uno vetrato, già presenti nell’area ma prevede anche una riqualificazione degli spazi esterni adiacenti tramite la realizzazione di sedute libere, pedane di connessione, di una gradinata anfiteatro e di un palco adatto ad ospitare attività sociali e pubbliche. Sia gli spazi al chiuso che quelli all’aperto avranno una loro versatilità che li renderà adatti sia ad un locale di ristorazione sia a luogo per ospitare iniziative di vario genere, come laboratori, esposizioni, proiezioni, incontri, spettacoli ed eventi di vario genere, rivolti ad un pubblico il più allargato possibile (famiglie, giovani, anziani, etc) ma aventi tutti come denominatore comune l’attenzione alla sostenibilità, svolgendo in questo modo una funzione di stimolo e sensibilizzazione della comunità sia a livello sociale che culturale.