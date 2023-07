100 Miglia Monviso: nel Saluzzese sarà un weekend di sport e solidarietà

Un lungo weekend di sport nel Saluzzese e nelle Terre del Monviso. Ieri sera, alle 21, la partenza della 100 Miglia Monviso. Allo start 87 ultramaratoneti: affronteranno 160 km per 8000 metri di dislivello positivo.

Gli atleti possono essere seguiti live al seguente link

https://trailive.wedosport.net/it/100-miglia-monviso-2023

Ieri sera Saluzzo ha vissuto una grande emozione. Erano in tanti allo start, animato dallo speaker Silvano Gadin, una delle voci del mitico Tor des Geants. Gadin ha presentato gli atleti e li ha spronati ad affrontare il lungo percorso, un viaggio un po' folle, dove testa, corpo e cuore viaggiano insieme.

Ma il weekend coinvolgerà tutti, dalle famiglie agli appassionati, dai corridori in erba a quelli più esperti. Persino chi desidera camminare sulle tracce dei grandi runners potrà diventare parte della manifestazione!

E’ con questo spirito che sono state lanciate due proposte rivolte al grande pubblico, con un carattere aggregativo, promozionale e dai risvolti sociali: si tratta di due passeggiate non competitive alla scoperta dei luoghi più caratteristici del nostro territorio, con l’apparato di una gara vera e propria per non escludere nessuno dalla grande festa del weekend sportivo delle Terre del Monviso.

Stamattina, alle 11, è scattata una 5 km benefica. Dalla collaborazione tra la100 Miglia Monviso ed il progetto sportivo-umanitario I Run For Find the Cure, grazie al sostegno del Comune di Pontechianale, è stata infatti organizzata la “Monviso Walking for Kodjlan”, il cui ricavato sarà devoluto all’acquisto dell’arredamento di una scuola in Mali.

Ma non finisce qui: la 100 Miglia Monviso a Saluzzo si arricchisce con una proposta per tutti! Domenica 23 luglio 2023 alle ore 11, per completare le prove del weekend sportivo delle Terres Monviso, nasce una passeggiata/corsa non competitiva rivolta al grande pubblico, a tutti coloro che vogliono vivere l'emozione di un evento unico, nella cornice di uno dei paesi medievali più belli d'Italia. Uno sviluppo di 5 km nella parte storica della città di Saluzzo, alla scoperta degli angoli nascosti del borgo lungo il percorso del Vibram Terres Monviso Trail, da percorrere al proprio passo, con l'arrivo sotto il glorioso arco oltrepassato dai tanti ultra-runner della 100 Miglia Monviso e della Monviso 60k, che vedranno proprio in quelle ore gli ultimi arrivi.

Ai partecipanti sarà consegnato un pacco gara, contenente il pettorale che darà accesso ai due ristori posti lungo il percorso. L'iscrizione è libera e può essere fatta compilando l'apposito modulo o sul posto (numero limitato a 200 partecipanti). Sarà l'occasione per vivere appieno la grande festa che anima Piazza Cavour e tutte le terre del Monviso e celebrare con le centinaia di volontari che, da venerdì a domenica, rendono possibile l'evento.

Partenza ore 11, costo del pettorale 5€ -iscrizioni su wedosport.net (8€ iscrizione in loco). Passeggiata adatta a tutti; percorso complessivo 5,5 km. Chiusura evento ore 13.

Un territorio che sa accogliere e sostenere i protagonisti di quest’avventura, è quello di Terres Monviso, con 2 vallate, 18 comuni, oltre 500 volontari e migliaia di spettatori che per un intero weekend trattengono il fiato in attesa di sapere chi sarà il vincitore e si emozionano quanto gli atleti ad ogni arrivo, dopo 160 km di fatiche giustamente ricompensate con la gioia del traguardo.



Accanto alla regina, la 100 Miglia Monviso, altre due gare che accenderanno i riflettori sulla corsa in montagna: da un lato l’inedita Monviso 60k, che da Paesana porta a Saluzzo, dall’altro lo storico Monviso Trail, a fine agosto, un concentrato di paesaggi mozzafiato ai piedi del Re di Pietra, con partenza da Crissolo.