Mondovì omaggia il car designer del secolo Giugiaro: lo spettacolo delle supercar in piazza Maggiore [FOTO]

In piazza Maggiore le auto sono state disposte a creare il cognome del designer garessino cui è stato dedicato il terzo volume della collana "La storia siamo noi", scritto da Paola Scola ed edito da CEM, all'interno del progetto di "Mondovì e Motori".

Un'edizione da record, nel ricordo di Mario Garbolino, patron dell'evento, scomparso lo scorso gennaio.

"Credo che Mondovì e Motori regali alla Città quel senso di appartenenza e di un forte legame verso qualcosa." - il commento del presidente dell'associazione "La Funicolare", Mattia Germone - "Mi sento di ringraziare Mario Garbolino, per averci regalato un gioiello di cultura da conservare nel tempo. Per ultimo, ma non per ordine di importanza, un plauso al comitato organizzativo, per il grande lavoro compiuto negli ultimi mesi e che ci permette oggi di essere qui".

Le auto resteranno esposte in piazza Maggiore fino alle 14. Alle 14.30 partiranno da piazza Ellero per la "Salita in alta quota" - prova di abilità non competitiva che si snoda nel territorio monregalese con arrivo a Prato Nevoso, alla quale parteciperanno anche i motociclisti di "Metti in moto il dono", organizzato dalla FIDAS Monregalese.

Alle 16.30 a Prato Nevoso esposizione autovetture partecipanti e aperitivo per tutti gli iscritti offerto dall'associazione "Uniti per Prato nevoso ETS". Alle 17 salita in telecabina per apericena in quota presso lo Chalet "II Rosso".

Intanto fino alle 17.30 in piazza Ellero esposizione delle "Vecchie Signore". Mostra Scambio ed esposizione di auto, moto, cicli e ricambi d'epoca.