Le Cia di Cuneo e di Treviso organizzano il webinar sulle nuove opportunità per l’enoturismo

Cia-Agricoltori Italiani di Cuneo e di Treviso organizzano lunedì 31 luglio, dalle 10 alle 12, il webinar “Enoturismo: nuove opportunità per le aziende vitivinicole”.

Per seguire in diretta l’incontro è sufficiente collegarsi al link di YouTube https://youtube.com/live/OSCb9ucPmx4?feature=share

All’iniziativa hanno dato il loro patrocinio il Comune di Alba; il Consorzio Piemonte Land of Wine; il Consorzio Tutela Roero; il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani; l’Agroindustry Professional Partners; il Comune di Valdobbiadene; il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Docg; il Consorzio Tutela Prosecco Doc: il Consorzio Asolo Prosecco e il Consorzio Vini Montello. A portare i saluti istituzionali al seminario sono il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini; il presidente Consorzio Piemonte Land of Wine, Francesco Monchiero; il presidente Consorzio Tutela Roero, Massimo Damonte; il presidente Consorzio Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Matteo Ascheri; il sindaco di Alba, Carlo Bo; il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese; il presidente Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Elvira Bortolomiol; il presidente Consorzio Tutela Prodecco Doc, Stefano Zanette; il presidente Consorzio Asolo Prosecco, Ugo Zamperoni. Introduce e modera i lavori il coordinatore dell’area tecnico-normativa di Cia-Agricoltori Italiani, Massimo Bagnoli.

Il webinar ha in programma due sessioni di approfondimento. Nella prima l’avvocato Marco Giuri, dello studio Giuri Avvocati Associati, illustra il tema “Accordo sulla vendemmia turistica: quali opportunità per il settore vitivinicolo”. La seconda prevede l’intervento del dottore commercialista Alberto Tealdi, della Agroindustry Professional Partners, sull’argomento “L’impegno dell’agricoltura nella sostenibilità del Pianeta: l’attenzione della delega fiscale e dei certificati verdi”.

Nei giorni successivi al webinar, gli uffici di Cia Cuneo sono a disposizione per fornire gli approfondimenti necessari sulle questioni più specifiche.

Il perché del webinar

Dice il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone: “L’iniziativa nasce dall’evoluzione che c’è stata sull’enoturismo, in particolare per quanto riguarda il protocollo firmato con l’Inps che semplifica la vendemmia turistica: una pratica adottata ormai di prassi dalle aziende vitivinicole che, in questo modo, diventa sempre di più un’opportunità per il settore. Inoltre, si inizia a impostare il percorso dei certificati verdi che rappresentano un grande vantaggio per tutte le imprese agricole. Importante è anche la collaborazione di Cia Cuneo con quella di Treviso. Infatti, hanno dato il loro patrocinio al webinar alcuni importanti Consorzi vitivinicoli dei due territori. L’iniziativa è la prima a livello italiano sul tema e assume quindi una valenza non solo locale, ma nazionale”.