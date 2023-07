Sampeyre, al Chiosco di Rore si presenta il libro "Storie bizzarre di un dottore in vacche muli, cani, gatti e un bue rosso"

Venerdì 28 luglio alle 17.30, per “Le storie del Chiosco” all'Oste dei Sarvanot di Rore (Sampeyre) sarà la volta dell’autore Piervittorio Stefanone, che presenterà il libro «Storie bizzarre di un dottore in vacche – muli, cani, gatti e un bue rosso», pubblicato da Baima e Ronchetti nella collana La Biblioteca degli scrittori piemontesi. Ad accompagnare lo scrittore ci sarà Mauro Baima (editore). Letture a cura dello scrittore e attore teatrale Luca Occelli.

La Biblioteca degli scrittori piemontesi è una collana nata nel 2007 con lo scopo di dare spazio ad autrici e autori della regione che amano raccontare con le loro opere – romanzi o racconti che siano – il nostro territorio. Nella Biblioteca si spazia dal romanzo storico alla saga familiare, passando dai diari di memorie ai racconti e alle storie di montagna.

Piervittorio Stefanone è nato a Torino l’8 ottobre 1952, laureato in Medicina Veterinaria e specializzato in Radiologia Veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino. Ha esercitato la libera professione sui piccoli e grandi animali ed è stato Ufficiale veterinario dell'Esercito Italiano. Appassionato di fauna selvatica e delle relative problematiche si è occupato in particolare di stambecchi, mufloni e lupi, cui ha dedicato diverse pubblicazioni ed articoli. Ha inoltre collaborato come volontario al progetto WolfAlps-UE per il monitoraggio del lupo. Nel 2021 ha pubblicato, con Baima Ronchetti, Gente di lassù. Cronache da un mondo che non c’è più.

Luca Occelli nasce a Cuneo nel 1971. Dopo aver frequentato l’Accademia Teatrale “G. Toselli” di Cuneo, diretta da Chiara Giordanengo e Michele Viale, frequenta la Scuola del Teatro Stabile di Torino, diretta da Luca Ronconi, diplomandosi nell’anno scolastico 1994/95. Lavora in seguito, in veste d’attore, con le seguenti compagnie teatrali: Il Gruppo della Rocca (Torino), Teatro Garybaldi (Settimo), Teatro Popolare (Roma), Compagnia del Teatro Alfieri (Torino), Academia Montis Regalis (Mondovì, CN), Assemblea Teatro (Torino), Compagnia Santibriganti (Torino).

Ha collaborato inoltre con la Compagnia Teatro della Gramigna (Cuneo), con il musicista Franco Olivero (“Quadri” da La malora di Beppe Fenoglio, “Ma il mio amore è Paco” da Un giorno di fuoco - racconti del parentado di Beppe Fenoglio, Grinzanefest 2008, Università di Lione 2010), con il musicista-drammaturgo Orlando Manfredi (“Un posto per volare, opera lieve per Tenco e Pavese”, Compagnia Santibriganti, Torino; PaveseFest 2009), con l’arpista Valentina Meinero (“1975. Appunti e Frammenti” da Petrolio e Lettere luterane di Pier Paolo Pasolini). Dal 2013 fa parte dell’organico de “L’ora canonica” con Filippo Bessone, Azio Citi, Claudio Dadone e l’orchestra Bluette.

A partire dal 2017 ha pubblicato alcuni volumi con Baima - Ronchetti.